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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسهل طريقة لتحميل الملفات وكيفية تحديد موقعها على آيفون وآيباد

أسهل طريقة لتحميل
أسهل طريقة لتحميل الملفات وكيفية تحديد موقعها

إذا كنت تمتلك هاتفا ذكيا فربما تريد أن تقوم بتحميل ملف معين وسهولة تحديد موقعه بسهولة بعد تحميله ، بينما الواقع غير ذلك، حيث وتتخزن الملفات تلقائيا التي تقوم بتنزيلها في التطبيق الذي قمت بالتحميل منه. 

 

وفي بعض الأحيان إذا قمت بتحميل فيلم معين من تطبيق نتفلكس، لن تستطيع تشغيل الفيلم إلا من خلال نتفلكس، ومن خلال عدد من الخطوات المبسطة لتنزيل الملفات ثم تحديد موقعها بسهولة على هاتف الأيفون أو جهاز الأيباد.

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طريقة تنزيل الملفات من الموقع على هواتف أيفون أو أجهزة أيباد:

 

ويعتبر تنزيل ملف ما من على الموقع أمرا سهلا جدا، فكل ما عليك هو الدخول على موقع الويب ثم اختيار الملف الذي تريد تحميله بالضغط عليه ثم اختيار "تنزيل" Download.

 

وعند النقر فوق الملف الذي تريد تنزيله ، سيظهر أمامك خياران بجانب بعضهما البعض "عرض" View أو "تنزيل" Download.  قم بتحديد "تنزيل" Download من القائمة، بعدها سيتم تنزيل الملف على هاتفك.

 

أما بالنسبة لتحديد مكان الملفات بسهولة، سيتطلب منك فقط استخدام تطبيق "الملفات" Files من على هاتف أيفون أو جهاز أيباد، فقط قم بفتح تطبيق "الملفات" Files وستظهر لك جميع الملفات التي يقوم أيفون أو أيباد بتخزينها. 


وعند فتحك لتطبيق "الملفات" Files، سيتواجد خياران في أسفل الشاشة Recents and Browse ، وكل منهما سيساعدانك للعثور على ملفك، لكن خيار "التصفح" Browse يعد أسهل بعض الشئ.

 

قم بتحديد Browse ثم حدد مجلد "التنزيلات" Downloads، وستجد الملف الذي قمت بتنزيله  .

 

طريقة تنزيل الصور والفيديوهات على هواتف أيفون أو أيباد:

 

وإذا كنت تريد تنزيل صورة ما من على موقع معين للاحتفاظ بها على هاتفك، يمكنك النقر على الصورة وستظهر نافذة، اختر منها "أضف إلى الصور" Add to photos  وستتخزن على "تطبيق الصور" photos app على هاتفك الأيفون أو الأيباد تلقائيا.

 

أما إذا كنت تريد حفظ صورة من تطبيق الرسائل ، فانقر فوق الصورة حتى تظهر قائمة  تختار منها "حفظ" Save وسيتم حفظ تلك الصورة في "مكتبة الصور" photo library ، ويمكنك تنفيذ الطريقة نفسها عند حفظ مقاطع الفيديو من تطبيق الرسائل على أيفون أو أيباد.

 

وتوجد طريقة أخرى لحفظ الصور ومقاطع الفيديو التي تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني، فهنا يمكنك إما حفظها مباشرة في "تطبيق الصور" photos app أو حفظها في تطبيق "الملفات" Files.

 

وإذا كنت تريد حفظ الصورة في تطبيق "الصور" photos app، حدد الملف في البريد الإلكتروني ثم حدد "حفظ الصورة" Save image، وسيتم حفظه في مع صورك الأخرى.  أما لحفظ الصورة في تطبيق "الملفات" Files ، حدد الصورة في البريد الإلكتروني ثم حدد "حفظ في الملفات" Save to files ، وسيتم تلقائيا حفظ الصورة أو مقطع الفيديو في تطبيق "الملفات" على الأيفون أو الأيباد.

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