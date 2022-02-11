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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لإصلاح ثغرة خطيرة.. آبل تطلق تحديث iOS 15.3.1 لمستخدمي هواتف آيفون

آبل تطلق تحديث iOS
آبل تطلق تحديث iOS 15.3.1 لمستخدمي هواتف آيفون

أطلقت شركة آبل منذ ساعات تحديث iOS 15.3.1 لهواتف آيفون، بالإضافة إلى iPadOS 15.3.1 لأجهزة آيباد، حيث يشمل التحديث عددا من الإصلاحات الجوهرية منها معالجة ثغرة خطيرة تستهدف مستخدمي آيفون.

 

وبحسب موقع Macworld فإن تحديث iOS 15.3.1 يعمل على إصلاح أمنية خطيرة في متصفح سفارى يمكنها كشف البيانات الشخصية لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد، كما يمكنها نشر عدد من البرمجيات الخبيثة والتى تؤدى إلى تدمير أجهزة المستخدمين.

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وتؤثر الثغرة على الإصدارات الأحدث من المتصفحات التي تستخدم محرك متصفح آبل مفتوح المصدر WebKit ، بما فيها متصفح سفارى، على جميع إصدارات iOS 15 و iPadOS 15 لهواتف آيفون وأجهزة آيباد .


وتمكن الثغرة الموجودة في WebKit أحد مواقع الويب بتتبع مواقع الويب الأخرى التي يزورها المستخدم في علامات تبويب أو نوافذ مختلفة نظرًا لأن أسماء قواعد البيانات غالبًا ما تكون فريدة ومحددة لكل موقع ويب.

 

ويتوافق تحديث iOS 15.3.1 لهواتف آيفون بدءا من إصدارات iPhone 6s ، و iPhone 7 و iPhone 8 و iPhone X و هواتف آيفون 11 ، وآيفون 12 ، و آيفون 13 ، وكذلك هواتف Phone SE الجيل الثاني.

 

وللقيام بتثبيت تحديث iOS 15.3.1  على هاتفك الآيفون قم بفتح تطبيق الإعدادات ، وانقر فوق عام ، ثم تحديث البرنامج. 
 

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