عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

على رأسها آبل.. هذه الشركات الأعلى عالميا من حيث القيمة السوقية

هذه الشركات الأعلى
هذه الشركات الأعلى عالميا من حيث القيمة السوقية

شهد بداية العام الحالي 2022، وصول شركة آبل الأمريكية إلى مستوى تاريخي من حيث القيمة السوقية، حيث استطاعت أن تصل ل 3 تريليونات دولار، وبذلك أصبحت أول شركة في التاريخ تصل لمثل هذه القيمة السوقية على الإطلاق، بعد وصولها إلى 2 تريليون دولار في شهر أغسطس العام الماضي 2021 .

وتحاول عدد من الشركات العالمية الكبرى اللحاق بشركة آبل للمنافسة على لقب أكبر شركة عالمية من القيمة السوقية، وتتنافس في ذلك مايكروسوفت وعدد من الشركات التى تأتى خلفها، ولكن ما كان مثيرا للانتباه أن شركة ميتا، فيسبوك، سابقا، بدلا من أن تنافس وسط الشركات الكبرى تراجعت بشكل غير مسبوق.

آبل تفتتح أول أكاديمية للمطورين النساء في السعودية.. تفاصيل

تفاصيل اليوم الأسوأ في تاريخ ميتا "فيسبوك" بعد خسارتها 240 مليار دولار

وبحسب  موقع Value  فإن هناك عدد من شركات هى الأكبر عالميا والأعلى من حيث القيمة السوقية :

 

1- شركة آبل الأمريكية APPLE 

Apple India extends leases for its office in Bandra-Kurla Complex
1- شركة آبل الأمريكية APPLE 


ويرأسها تيم كوك، وتجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار لتصبح بذلك أول شركة في التاريخ يصل رأس مالها السوقى إلى هذا الحد، وارتفعت بنحو 3 ٪ إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق متجاوزًة 182.85 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، كما ارتفعت أسهمها بنسبة 35٪ تقريبًا في العام الماضي، وتتنوع منتجات آبل ما بين الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب والكمبيوتر والآيباد وغيرها.

 

2- شركة مايكروسوفت MICROSOFT

Microsoft&#39;s profits increase by 21% as the cloud and PC markets expand -
2- شركة مايكروسوفت MICROSOFT


ويرأسها ساتيا ناديلا، ساتيا نادالا ، ويقدر رأس مالها السوقى ب 2,35 تريليون دولار ، ويتخطى صافي الدخل السنوي لها 44 مليون دولار، كما تحقق أرباح سنوية بقيمة 143 مليون دولار، وتتخصص في السوفت وير وإنتاج أجهزة اللاب توب.

 

3- شركة أرامكو السعودية Saudi Aramco

Saudi Aramco and the risk of inflation | Euromoney
3- شركة أرامكو السعودية Saudi Aramco


هي شركة سعودية بالمناصفة بين شركتي أرامكو السعودية وشل الدولية، ويرأسها أمين حسن الناصر، وتبلغ قيمة سوقية قدرها 1,88 تريليون دولار، ويعتبر صافي دخلها حوالي 49 مليون دولار، أما أرباحها السنوية فتبلغ 232 مليون دولار، وتتخصص في مجالات الطاقة ، وعلى رأسها النفط والغاز. 

 

4- شركة ألفابت ALPHABET

The Alphabet Inc. Ecosystem! - Mark Kalin
4- شركة ألفابت ALPHABET


وهى الشركة الأم لشركة جوجل الأمريكية، ويرأسها ساندر بيتشاي، وتبلغ قيمة سوقية قدرها 1,82 تريليون دولار، ويعتبر صافي دخلها حوالي 40 مليون دولار، أما أرباحها السنوية فتبلغ 182 مليون دولار، وتمتلك الشركة اكبر محرك بحث على الإنترنت ، وموقع يوتيوب، كما تتخصص في عدد كبير من المجالات العلمية.

 

5- شركة أمازون AMAZON

Amazon news &amp; latest pictures from Newsweek.com
5- شركة أمازون AMAZON


ويرأسها  أندي جاسي ، وتبلغ قيمة سوقية قدرها 1,64 تريليون دولار، ويعتبر صافي دخلها حوالي 21 مليون دولار، أما أرباحها السنوية فتبلغ 386مليون دولار، وتعتبر أكبر بوابة للتجارة الإلكترونية في العالم بدءا من الإلكترونيات والهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب إلى أى  أشياء في العالم .

 

6 - شركة تسلا TESLA

Tesla: Current and upcoming models, prices, specs, and more - Electrek
6 - شركة تسلا TESLA


ويرأسها أغنى شخص في العالم، إيلون ماسك، وتبلغ قيمة سوقية قدرها 1,03 تريليون دولار، ويعتبر صافي دخلها حوالي 690 مليون دولار، أما أرباحها السنوية فتبلغ 31 مليون دولار، وهى شركة سيارات كهربائية وتقوم بتصنيع البطاريات الكهربائية، و تخزين الطاقة النظيفة. 


7  - شركة ميتا META PLATFORMS 

Meta Platforms shares rise as Facebook rebrands to focus on metaverse - The Hindu
7  - شركة ميتا META PLATFORMS 


ويرأسها مارك زوكربيرج ، وتبلغ قيمة سوقية قدرها 922 مليون دولار، ويعتبر صافي دخلها حوالي 29 مليون دولار، أما أرباحها السنوية فتبلغ 85 مليون دولار، وتمتلك تطبيقات فيسبوك وواتس آب وإنستجرام، حيث يعتبر فيسبوك أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم ، و ثاني أكبر بوابة إنترنت في العالم بعد جوجل ويوتيوب. 


ومنذ أيام،  شهدت شركة ميتا Meta ، انخفاضا كبيرا في قيمتها السوقية، حيث تأثرت أسهم الشركة بانخفاض واضح تخطى 26% من أسهمها، لتخسر الشركة حوالى 240 مليار دولار من قيمتها السوقية، كما انخفضت قيمة حصة مديرها التنفيذي، مارك زوكربيرج بأكثر من 30 مليار دولار.

 

شركة ابل الشركات ذات القيمة السوقية الأعلى القيمة السوقية شركة مايكروسوفت الشركات الكبرى شركة تسلا شركة أرامكو السعودية شركة ألفابت شركة ميتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سمارة ترد على أبو جبل: توقعت إجابة أذكى وأرجو إغلاق الموضوع

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

ترشيحاتنا

كيري: المحيطات عماد الحياة وتنتج أكثر من نصف الأكسجين

تعاون بين الإمارات وإسرائيل لتنشيط السياحة والاقتصاد

بث مباشر.. التليفزيون المصري ينقل خطبة الجمعة والصلاة من المنوفية

جون كيري: من الضروري الحفاظ على 30% من المحيطات

الرئيس السيسي يصل إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة "محيط واحد"

إقرار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.. ننشر حصاد جلستي النواب 8 و9 فبراير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع الأوكراني ينشر صورا لشحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت كييف

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

فيديو

تصريحات جريئة..عايدة رياض: محرم فؤاد ضربني وأحمد بدير ماكنش شقي |فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية.. تفاصيل

فيديو جراف.. هجوم جديد على محمد رمضان بسبب باي باي ثانوية

حتى تصبح طبيبة.. مسنة تعود للمدرسة بعد بلوغها 99 عاما

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ