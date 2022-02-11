على رأسها آبل.. هذه الشركات الأعلى عالميا من حيث القيمة السوقية

شهد بداية العام الحالي 2022، وصول شركة آبل الأمريكية إلى مستوى تاريخي من حيث القيمة السوقية، حيث استطاعت أن تصل ل 3 تريليونات دولار، وبذلك أصبحت أول شركة في التاريخ تصل لمثل هذه القيمة السوقية على الإطلاق، بعد وصولها إلى 2 تريليون دولار في شهر أغسطس العام الماضي 2021 .

وتحاول عدد من الشركات العالمية الكبرى اللحاق بشركة آبل للمنافسة على لقب أكبر شركة عالمية من القيمة السوقية، وتتنافس في ذلك مايكروسوفت وعدد من الشركات التى تأتى خلفها، ولكن ما كان مثيرا للانتباه أن شركة ميتا، فيسبوك، سابقا، بدلا من أن تنافس وسط الشركات الكبرى تراجعت بشكل غير مسبوق.

وبحسب موقع Value فإن هناك عدد من شركات هى الأكبر عالميا والأعلى من حيث القيمة السوقية :

1- شركة آبل الأمريكية APPLE

1- شركة آبل الأمريكية APPLE



ويرأسها تيم كوك، وتجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار لتصبح بذلك أول شركة في التاريخ يصل رأس مالها السوقى إلى هذا الحد، وارتفعت بنحو 3 ٪ إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق متجاوزًة 182.85 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، كما ارتفعت أسهمها بنسبة 35٪ تقريبًا في العام الماضي، وتتنوع منتجات آبل ما بين الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب والكمبيوتر والآيباد وغيرها.

2- شركة مايكروسوفت MICROSOFT

2- شركة مايكروسوفت MICROSOFT



ويرأسها ساتيا ناديلا، ساتيا نادالا ، ويقدر رأس مالها السوقى ب 2,35 تريليون دولار ، ويتخطى صافي الدخل السنوي لها 44 مليون دولار، كما تحقق أرباح سنوية بقيمة 143 مليون دولار، وتتخصص في السوفت وير وإنتاج أجهزة اللاب توب.

3- شركة أرامكو السعودية Saudi Aramco

3- شركة أرامكو السعودية Saudi Aramco



هي شركة سعودية بالمناصفة بين شركتي أرامكو السعودية وشل الدولية، ويرأسها أمين حسن الناصر، وتبلغ قيمة سوقية قدرها 1,88 تريليون دولار، ويعتبر صافي دخلها حوالي 49 مليون دولار، أما أرباحها السنوية فتبلغ 232 مليون دولار، وتتخصص في مجالات الطاقة ، وعلى رأسها النفط والغاز.





4- شركة ألفابت ALPHABET

4- شركة ألفابت ALPHABET



وهى الشركة الأم لشركة جوجل الأمريكية، ويرأسها ساندر بيتشاي، وتبلغ قيمة سوقية قدرها 1,82 تريليون دولار، ويعتبر صافي دخلها حوالي 40 مليون دولار، أما أرباحها السنوية فتبلغ 182 مليون دولار، وتمتلك الشركة اكبر محرك بحث على الإنترنت ، وموقع يوتيوب، كما تتخصص في عدد كبير من المجالات العلمية.

5- شركة أمازون AMAZON

5- شركة أمازون AMAZON



ويرأسها أندي جاسي ، وتبلغ قيمة سوقية قدرها 1,64 تريليون دولار، ويعتبر صافي دخلها حوالي 21 مليون دولار، أما أرباحها السنوية فتبلغ 386مليون دولار، وتعتبر أكبر بوابة للتجارة الإلكترونية في العالم بدءا من الإلكترونيات والهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب إلى أى أشياء في العالم .

6 - شركة تسلا TESLA

6 - شركة تسلا TESLA



ويرأسها أغنى شخص في العالم، إيلون ماسك، وتبلغ قيمة سوقية قدرها 1,03 تريليون دولار، ويعتبر صافي دخلها حوالي 690 مليون دولار، أما أرباحها السنوية فتبلغ 31 مليون دولار، وهى شركة سيارات كهربائية وتقوم بتصنيع البطاريات الكهربائية، و تخزين الطاقة النظيفة.



7 - شركة ميتا META PLATFORMS

7 - شركة ميتا META PLATFORMS



ويرأسها مارك زوكربيرج ، وتبلغ قيمة سوقية قدرها 922 مليون دولار، ويعتبر صافي دخلها حوالي 29 مليون دولار، أما أرباحها السنوية فتبلغ 85 مليون دولار، وتمتلك تطبيقات فيسبوك وواتس آب وإنستجرام، حيث يعتبر فيسبوك أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم ، و ثاني أكبر بوابة إنترنت في العالم بعد جوجل ويوتيوب.



ومنذ أيام، شهدت شركة ميتا Meta ، انخفاضا كبيرا في قيمتها السوقية، حيث تأثرت أسهم الشركة بانخفاض واضح تخطى 26% من أسهمها، لتخسر الشركة حوالى 240 مليار دولار من قيمتها السوقية، كما انخفضت قيمة حصة مديرها التنفيذي، مارك زوكربيرج بأكثر من 30 مليار دولار.