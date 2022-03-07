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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزات يحصل عليها مستخدمو آيفون بفضل تحديث iOS 15.4

ميزات جبارة سيحصل
ميزات جبارة سيحصل عليها مستخدمو آيفون بفضل تحديث iOS 15.4

أيام قليلة تفصل مستخدمى هواتف آيفون عن تحديث iOS 15.4 الذى سيضم عددا كبيرا من الميزات التى تصدر لأول مرة في تاريخ آيفون بالإضافة إلى أن عددا منها سيأتى لحل مشكلات كبيرة طال انتظارها من المستخدمين.

 

وبحسب موقع CNET فإنه من المرجح أن يتم إطلاق تحديث  iOS 15.4  القادم من آبل خلال هذا الأسبوع على هواتف آيفون الأحدث ثم باقي الهواتف تباعا.  

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وسيضم تحديث  iOS 15.4  القادم ميزات كبيرة  منها تنبيهات لجهاز التتبع  AirTag المضادة للمطاردة ، وخيار صوت محايد للمساعد الصوتى Siri ، وكذلك عدد من الرموز التعبيرية الجديدة .

 

وستكون أبرز ميزة في تحديث iOS 15.4  القادم الميزة الخاصة ببصمة الوجه  Face ID عند ارتداء الكمامة، حيث لم تكن هواتف آيفون تتعرف على وجوه المستخدمين عند ارتدائهم الكمامة.  

 

وستحل ميزة آبل الجديدة لهواتف آيفون من استجابة ميزة القفل على وجوه المستخدمين لكى تتعرف عليهم حتى أثناء ارتداء الكمامة، وهو الأمر الذى لم يكن ممكنا قبل تحديث iOS 15.4 .     
 

تحديث iOS 15 4 هواتف آيفون ميزات تحديث iOS 15 4 مستخدمي هواتف ايفون شركة ابل

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