حبس لص لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة في حدائق القبة

امرت النيابة العامة حبس شخص ٤ ايام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بمنطقة حدائق القبه.

وكان تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب"الخطف"

تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سير نجله (طالب - مقيم بذات العنوان) بدائرة القسم فوجئ بأحد الأشخاص قام بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "الخطف مترجلاً" ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن مستخدم الهاتف المحمول (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) أمكن ضبطه

وبمواجهته أقر بشرائه من (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بالقليوبية) ونفى علمه بأن الهاتف المحمول من متحصلات واقعة سرقة وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته (3 هواتف محمولة مجهولين المصدر)

وبمواجهته أقر بشرائه الهاتف المستولى عليه والهواتف المضبوطة بحوزته من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية).

كما أضاف بعلمه بأن تلك الهواتف المضبوطة من متحصلات واقعة سرقة وبإرشاده أمكن ضبط الأخير

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من مالكيها بأسلوب "الخطف" والتصرف فيها بالبيع لعميله سالف الذكر و أخر (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) "تم ضبطه" وبحوزته (30 هاتف محمول مجهولين المصدر) أقر بشرائهم من المتهم وعلمه بأن تلك الهواتف من متحصلات واقعة سرقة

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.