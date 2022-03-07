أمين هيئة الإغاثة بلبنان: إجلاء جميع الرعايا اللبنانيين العابرين من أوكرانيا إلى بولندا ورومانيا

أعلن الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان اللواء محمد خير إنهاء عمليات إجلاء جميع الرعايا اللبنانيين الذين تركوا أوكرانيا إلى بولندا ورومانيا، وذلك بعد وصول طائرة من بولندا مساء أمس الأحد إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت وعلى متنها 105 من الطلاب اللبنانيين الذين كانوا يتابعون دراستهم الجامعية في أوكرانيا.



جاء ذلك في تصريح للأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان لدى وصوله إلى مطار بيروت عائدا من بولندا على متن الطائرة التي أقلت الطلاب العائدين من أوكرانيا.



وقال اللواء محمد خير، إن اللبنانيين الموجودين حاليا داخل الأراضي الأوكرانية في وضع حساس، مؤكدا وجود اتصالات معهم على الأرض، ولن تقصر معهم الدولة اللبنانية.



وأوضح اللواء محمد خير أن رومانيا عاد منها ما يقارب 500 مواطن لبناني فور فرارهم من أوكرانيا، سواء عن طريق مساعدة هيئة الإغاثة أو بمساعدة أحد رجال الأعمال اللبنانيين الموجودين في رومانيا.

