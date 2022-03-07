"راجعين ياهوا" .. جلا هشام تكشف آخر أعمالها في الموسم الدرامي الرمضاني

كشفت الفنانة جلا هشام، عن آخر أعمالها في الموسم الدرامي الرمضاني، وهو مسلسل "راجعين ياهوا"، قائلة: "الكاركتير السنادي مختلف تماماً عن الكاركتيرز اللي كانت موجودة في المسلسلات اللي قبل كده .. والأبطال معايا هايلة والمسلسل نفسه لذيذ وخفيف".

وأضافت جلا هشام خلال لقائها مع كاميرا برنامج "من مصر"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلة: "فيه مسلسلات معينة قد تكون اجتماعية أو كوميدية، بيفضلها الناس انها تتفرج عليها في رمضان"، مشيرة إلى أن مسلسل "راجعين ياهوا" هو اجتماعي وكوميدي.

وعقبت الفنانة قائلة: "الأبطال كلهم في المسلسل عاملين شخصيات جديدة .. وده اللي مخليني متحمسة ومبسوطة .. لدرجة إني في التصوير فيه مشاهد بكون بضحك فيها من قلبي بجد .. وبنقطع التصوير بسبب الضحك".

وتابعت جلا هشام: "الفنانة وفاء عامر اكتر حد بيضحكني في المسلسل واحنا بنصوره .. بجد مش طبيعية وكلنا بنضحك بسببها .. لأن دورها مختلف جداً وبيعتمد على كوميديا المواقف".