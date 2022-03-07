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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كبير الأثريين يكشف حقيقة صناعة خنجر توت عنخ آمون من نيزك فضائي.. فيديو

خنجر توت عنخ آمون
خنجر توت عنخ آمون

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، إن هناك دراسة حديثة تنص على سقوط نيزك فضائي على مصر، وصنع منه خنجر توت عنخ آمون، منوهاً أن جراب هذا الخنجر مصنوع من الذهب، وأيد الخنجر أيضاً مصنوعة من الذهب والكريستال، والنصل مصنوع من الحديد.

 

وأضاف مجدي شاكر، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "من مصر"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "الناس مستغربة إن ازاي الحديد بتاع الخنجر لم يصدأ، وهذا يرجع إلى نوعي الحديد المصنوع منه"، مشيراً إلى أن هنام نوعين من الحديد، أحدهما حديد نيزكي، والآخر حديد أرضي.

 

وتابع كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، أن القدماء المصريين كانوا يسمون الحديد النيزكي "هبة السماء"، لأنه كان يسقط من السماء، كما ذُكر في القرءآن الكريم، مشيراً إلى أن البحثات التعدينية في ذلك الوقت استطاعت أن تعثر عليه في السواحل وتمكنت من تشكيله لما يريدون.

كبير الأثريين خنجر توت عنخ آمون توت عنخ آمون وزارة السياحة والآثار سقوط نيزك

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