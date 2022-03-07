افتتاح النسخة الرابعة من نموذج محاكاة الجامعة المصرية بجنوب الوادى

افتتح الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي نموذج محاكاة الجامعة المصرية والمُقدم لشباب أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات جامعة جنوب الوادى.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نجوى الهوارى، المنسق العام لبرنامج المحاكاة.

وبدأت فعاليات النسخة الرابعة اليوم بأولى محاضراتها والتى قدمها الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة و يستمر لمدة ١٥ يوماً تنتهى بيوم ختامى يقدم فيه المشتركين رؤيتهم ومقترحاتهم لتنمية قطاعات الجامعة المصرية وفقاً لما لما تم دراسته بالتدريب.

وأكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، أهمية تلك النوعية من البرامج التدريبية التى تخاطب فئة الشباب وذلك تماشياً مع التوجه العام للدولة المصرية وقيادتها السياسية فى ضرورة رفع الوعى وإكساب مهارات القيادة والادارة للشباب والذى يمثلون مستقبل أى مؤسسة.

وأشارت الدكتورة نجوى الهوارى، المنسق العام لنموذج المحاكاة، إلى أن التدريب يُقدم للمشاركين حزمة مكثفة من علوم الإدارة والقيادة و الأمن القومى والتخطيط الاستراتيجى والمهارات الشخصية وورش العمل والتى يقدمها كوكبة من الأساتذة المحاضرين من داخل وخارج الجامعة، وذلك لتكوين وبناء صف ثانى من الكوادر القيادية الشبابية من أبناء الجامعة القادرة على فهم وتطبيق تلك المهارات.

يُذكر أن نموذج محاكاة الجامعه المصرية قد تم تنفيذه فى ثلاث نسخ سابقة فى ٢٠١٧ ، ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ تخرج منها أكثر من ٧٠ من شباب أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة.

نموذج محاكاة الجامعة المصرية

نموذج محاكاة الجامعة المصرية

نموذج محاكاة الجامعة المصرية