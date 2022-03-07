محافظ القليوبية يواصل حملاته المكثفة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف بمدينة طوخ

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة التعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص بقرية ميت كنانة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ والتي تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية.



ويأتي ذلك ضمن حملات"المحافظ" المكثفة للتصدي بكل حزم لحالات مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بشكل فوري لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى المحافظة.



وقد أسفرت الحملة عن إزالة (٥)حالات بناء مسلح بدون ترخيص بمساحة(١٢٥٠متر) وتنوعت الإزالات مابين منزل ٤ أدوار خرسانية وأعمدة الطابق الخامس وغرفة سطح، كذلك حوائط أرضي لمنزل بالإضافة إلى أسقف ثاني وثالث علوي بالكامل لأحد المنازل و سويسي مبني على أرض زراعية وتم فك شدة خشبية تم صبها لبناء سقف الدور الأرضي، وجميعهم تم بنائهم بدون ترخيص وصادر لهم قرارات إزالة وتمت الإزالة بالكامل بمعدات المحافظة ومركز ومدينة طوخ.



ويهيب "المحافظ" بالمواطنين عدم الشروع في البناء إلا بعد إصدار التراخيص اللازمة وإتباع القانون لعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية، مؤكدا بأن تلك الحملات ستكون بصفة يومية ومستمرة لإزالة أي تعديات في مهدها والعمل على التخلص منها فورا ، وعلى جميع المواطنين إحترام جميع القواعد والقوانين المنظمة للبناء على جميع الأراضي وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية والممتلكات العامة والخاصة .



وأكد"المحافظ" على ضرورة التنسيق الدائم بين مجالس المدن وجهات الولاية ، للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها ، منعاً لعودة التعديات مرة أخرى، والمواجهة الحاسمة لأي تعديات أياً كان نوعها في هذا الشأن ، مُشيراً إلى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .