عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يواصل حملاته المكثفة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف بمدينة طوخ

جانب من الحملة
جانب من الحملة

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة التعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص بقرية ميت كنانة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ والتي تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية. 


ويأتي ذلك ضمن حملات"المحافظ" المكثفة للتصدي بكل حزم لحالات مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بشكل فوري لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف  التعديات على مستوى المحافظة.


وقد أسفرت الحملة عن إزالة (٥)حالات بناء مسلح بدون ترخيص بمساحة(١٢٥٠متر) وتنوعت الإزالات مابين منزل ٤ أدوار خرسانية وأعمدة الطابق الخامس وغرفة سطح، كذلك حوائط أرضي لمنزل بالإضافة إلى أسقف ثاني وثالث علوي بالكامل لأحد المنازل و سويسي مبني على أرض زراعية وتم فك شدة خشبية تم صبها لبناء  سقف الدور الأرضي، وجميعهم تم بنائهم بدون ترخيص وصادر لهم قرارات إزالة وتمت الإزالة بالكامل بمعدات المحافظة ومركز ومدينة طوخ. 


ويهيب "المحافظ" بالمواطنين عدم الشروع في البناء إلا بعد إصدار التراخيص اللازمة وإتباع القانون لعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية، مؤكدا بأن تلك الحملات ستكون بصفة يومية ومستمرة لإزالة أي تعديات في مهدها والعمل على التخلص منها فورا ، وعلى جميع المواطنين إحترام جميع القواعد والقوانين المنظمة للبناء على جميع الأراضي وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية والممتلكات العامة والخاصة .


وأكد"المحافظ" على ضرورة التنسيق الدائم بين مجالس المدن وجهات الولاية ، للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها ، منعاً لعودة التعديات مرة أخرى، والمواجهة الحاسمة لأي تعديات أياً كان نوعها في هذا الشأن ، مُشيراً إلى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

القليوبية الأراضى الزراعية مخالفات البناء الرقعة الزراعية محافظ القليوبية حملة مكبرة اراضي املاك الدولة ظاهرة البناء المخالف الممتلكات العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

أبوجبل يعترف للزمالك بالتوقيع للنصر السعودى: "انتوا السبب"

مش عارفين عندها إيه.. نجل غادة عادل يكشف حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى|خاص

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

موضوعات متعلقة

انتصارات الجيش المصري العظيم عبر العصور.. ضمن قوافل الثقافة في القليوبية

بمرتب 2400 جنيه.. 581 فرصة عمل لأبناء القليوبية من المؤهلات العليا والمتوسطة

محافظ القليوبية: إزالة 140 حالة تعدٍ على الطريق الزراعي السريع.. صور

ترشيحاتنا

أكسيوس: مستشارو بايدن قد يزورون السعودية لطلب زيادة إنتاج النفط

9 جنيهات زيادة في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين 7 مارس 2022

بعد ضبط 12 طن دقيق..الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار السلع

مستشار الرئيس : الوضع الوبائي في مصر تحسن ..فيديو

أفضل دعاء للتوفيق في الصباح .. أذكار وأدعية من السنة النبوية

وزير الري: إنشاء 6 آبار و7 محطات مياه شرب جوفية بجنوب السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحنها عبد الوهاب في 15 دقيقة.. القصة الكاملة لأغنية "ست الحبايب"

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

الجان خطف التريند.. ماذا قال حسين فهمي عن بداياته وسخرية مفيد فوزي منه ؟

رئيس الأركان يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

فيديو

عطاء وخلود.. القوات المسلحة تستعرض بطولات وتضحيات الشهداء والمصابين بمناسبة يوم الشهيد

مدير جمعية المحاربين القدماء: القوات المسلحة توفر كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

أبناؤها يطلبون الدعاء لها .. وعكة صحية مفاجئة تصيب غادة عادل

صديقه كشف تفاصيل أيامه الأخيرة.. سر رحيل إياد داود.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ