شاهد|بنوك روسية تجد بديلا لـ فيزا وماستركارد

عرضت فضائية العربية تقريراً أفادت فيه أن هناك بنوكا وجدت بديلاً للفيزا وماستر كارد.

وأضاف التقرير أنه بعد ساعات على قرار ماستر كارد وفيزا وقف أنشطتها فى روسيا، وبدأت بنوك روسية تتحدث عن تغيير وجهة بطاقاتها.

ولفت إلى أن الصين وبالتحديد شركة " يونيون باى" هي البديل ، وستبدأ البنوك قريبا إصدار بطاقات تستخدم مشغل البطاقات الصينى، والبنوك التى أعلنت قرارها هى سبير بنك أكبر بنوك روسيا وبنك ألفا وبنك تينكوف.



وتابع أن “يونيون بار” شريكة لأكثر من 2500 مؤسسة حول العالم، وبطاقاتها مقبولة فى 180 دولة ومنطقة وتصدر في 70 دولة ومنطقة، إلى جانب أنها تقدم غالبية الخدمات التى تقدمها فيزا وماستركارد.

وأشار إلى أنه إذ تستخدم للمدفوعات والتحويلات المالية والسحب من أجهزة " ATMS"، وتبحث عن حلول مالية ومصرفية .