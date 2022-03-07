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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها دعم الفلسطينيين عبر إعادة إعمار غزة.. صور

شكري يستقبل زياد
شكري يستقبل زياد ابو عمار وأحمد مجدلاني

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، كلاً من نائب رئيس الوزراء الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ووزير التنمية الاجتماعية عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد مجدلاني، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استمع من الوفد الفلسطيني لى آخر التطورات ذات الصلة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما يواجهه الشعب الفلسطيني الشقيق من صعوبات وتحديات متنامية. 

وأعرب الوفد عن تقديره لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية والمساند للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكذلك ما تبذله مصر من جهود صادقة لتقديم الدعم اللازم لكافة أنحاء الأراضي الفلسطينية، ولتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية المرجوة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أشار إلى استمرار مصر في جهودها الهادفة إلى دعم الفلسطينيين عبر مواصلة العمل الحثيث نحو إعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية على مساندة مصر لتطلعات الشعب الفلسطيني نحو إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود عام 1967، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية؛ مُعربًا في هذا الصدد عن أهمية مواصلة الاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية سعيًا نحو تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي في أقرب فرصة ممكنة.

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