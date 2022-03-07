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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استحداث خطي مواصلات إلى سوق السمك النموذجي في الإسماعيلية

سوق السمك القديم
سوق السمك القديم

قرر اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، استحداث خطين جديدين لسير الميكروباصات العامة ٧ راكب.

وذكر بيان محافظة الاسماعيلية، الذي صدر قبل قليل، أن  الخط الأول يبدأ من أول سوق الجمعة "شارع الجمهورية"، وحتى سوق السمك الجديد، فيما يبدأ الخط الثانى  من أمام القومسيون الطبي بالخامسة ( شارع صبرى مبدى ) إلى سوق السمك الجديد.

وكان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارةمحافظ الإسماعيلية، قد أصدر أول أمس السبت، توجيهاته بإزالة "الفروشات" المتواجدة بسوق السمك القديم في شارع بمنطقة المحطة الجديدة بحي أول الإسماعيلية. 

ونفذت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية- بالتعاون مع قوات الشرطة بقسم شرطة أول الإسماعيلية- حملة لإزالة الإشغالات والفروشات من شارع الجيش، تمهيدا لفتحه وتطويره وإعادة رصفه، واستخدامه كمحور مرورى أمام السيارات.

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وفى بادرة طيبة قام البائعين وأصحاب الفروشات والمحلات، بهدم الفروشات والتعديات المتواجدة بالشارع، بالتعاون مع الوحدة المحلية للحي.

جاء ذلك  في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم، وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال نقل الاسواق المتواجدة داخل المناطق والأحياء السكنية، إلى خارج الكتلة السكنية، وخاصة بعد توفير بديل مناسب لها ومطابق للمواصفات والمعايير البيئية والمظهر الحضاري. 

وأصدر المحافظ توجيهاته لمديرية الطرق والنقل بالمحافظة، واستشاري إدارة المرور بعمل تصور متكامل لشارع الجيش والشوارع المحيطة بمنطقة السوق والشوارع الفرعية ، وفتح الشارع وتطويره بالكامل، واستخدامه في حركة السيارات في أقرب وقت ممكن.

كذلك وجه بسرعة توفير وسائل مواصلات مناسبة ، واستحداث خطوط سير جديدة للوصول إلى سوق السمك الجديد بطريق البلاجات. 

وكان "بشارة"  قد اتخذ قراره بإزالة الفروشات والتعديات بشارع الجيش، نظرا للتأثير السلبى لسوق السمك بيئا وصحيا على المنطقة،  وتكرار الشكوى من مواطني وسكان المنطقة، وخاصة مع انشاء سوق السمك الجديد بطريق البلاجات،  والذى يعد بديلا مناسبا للسوق القديم، بالإضافة إلي تجهيزه بشكل حضاري يليق بمواطني الإسماعيلية ومظهرها الحضاري.

يذكر أن المحافظ كان قد اجتمع مع أصحاب المحلات والفروشات بسوق السمك بشارع الجيش اكثر من مرة، للاستماع لهم والتعرف على مطالبهم، وحرصا منه على توفير بديل مناسب لهم يضمن مواصلة عملهم ومصدر دخلهم وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

كما تواصل محافظ الإسماعيلية مع الشركة الوطنية التي أقامت سوق السمك الجديد في طريق البلاجات " ، لتخفيض أسعار الإيجارات بما يتناسب مع مقدرة  المواطنين أصحاب الفروشات وبدون تكبدهم أعباء مالية عالية، وذلك حتى يحقق السوق الجديد الهدف المرجو منه.

وأبدى أصحاب الفروشات تقديرهَم لجهد محافظ الإسماعيلية لتذليل أي عقبة أمامهم للانتقال للسوق المتطور الجديد.

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