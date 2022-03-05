بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بطريق 36 الحربي

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين آخرين في تصادم سيارتين بطريق 36 الحربي امام شركة الصالحية، تم نقل المتوفين الي مشرحة مستشفي الصالحية ونقل أحدي المصابين الي مجمع الإسماعيلية الطبي واخر مستشفي الصالحية.



وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من الشبكة الوطنية الطواريء والسلامة العامة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق 36 الحربي، أسفر عن مصرع وإصابة 6 أشخاص، بينهم متوفي "مجهول".

ودفع مرفق الإسعاف ب 4 سيارات إسعاف لنقل ضحايا الحادث الي اقرب مستشفي.

ورد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين الأولي رقم ١٦٧٤ ر.م.ل مع سيارة ربع نقل رقم ٧٩٦٨ ر.ا.و بطريق ٣٦ الحربي أمام شركة الصالحيه.

أسفر الحادث، عن وفاة كلا من حسن ابو القاسم محمد، مقيم بابو حماد، 35 سنة، عادل امام حسن، 52 سنة، ابو حماد شرقية، متوفي مجهول الاسم والعنوان، حوالي ٣٠ سنة،

وإصابة احمد عبد الرؤوف محمد محمد، مقيم بابو حماد الشرقية، 27 سنة، حازم جابر فتح الله، مقيم بالزقازيق، 47 سنة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.