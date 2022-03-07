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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم: تدريب 106893 معلمًا و95% من مديري المدارس لتطوير خبراتهم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

عقدت وزارة التربية والتعليم تدريبات لمعلمي الصف الرابع الابتدائي على المواد الأساسية، وبلغ عدد من تم تدريبهم 106893 معلما/ ومعلمة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأهمية التدريبات المخططة لرفع كفاءة المعلمين

كما انتهت وزارة التربية والتعليم من عقد تدريب  مديري المدارس الابتدائية على الحقيبة التدريبية الخاصة بمنهج القيم واحترام الآخر وبلغ عدد المستهدفين لهذا التدريب (17335) مدير، وعدد من تم تدريبهم (16435) بنسبة مئوية تقدر (95.3%).

وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن التدريب لا يهدف إلى تنمية كفاءات فردية فحسب، بل يستجيب لاحتياجات النظام التربوي وتداعيات التحديات التي يواجهها، وفي هذا المجال فإن الحاجة تبدو ملحة لأن يكون التدريب متخصصًا وهادفًا، ليقوم المعلم بواجبه نحو وطنه وإعداده لتلاميذه بما يتناسب مع الانتماء والولاء للوطن.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين أن التدريبات تهدف إلى تطوير معارف وخبرات واتجاهات المتدربين وذلك يجعلهم أكثر فاعلية في أداء مهامهم، وأن الغاية الأساسية من التدريب هي مساعدة المعلم وتدريبه لإيجاد الطرق المناسبة للبناء العلمي والتربوي، التي تيسر للمعلم تنمية نفسه علميًا وتربويًا في ضوء فلسفة التعليم الجديدة.

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