بسبب عيش بشوقك.. تفاصيل الأزمة بين حمادة هلال وتامر حسني

أصبحت الموضة لدى الفنانين في الوطن العربي، قبل الظهور في أحد البرامج، البحث عن خبر يمثل قنبلة، تنفجر عبر السوشيال ميديا لاحتلال الترند، وهو ما فعله المطرب حمادة هلال، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري"، مؤكدا أن أغنية عيش بشوقك التي قدمها المطرب تامر حسني، حققت نجاحا مدويا، ملكا له.



تامر حسني أخذ أغنيتي

وقال المطرب حمادة هلال، إن أغنية "عيش بشوقك"، التي غناها المطرب تامر حسني، كانت في الأصل له، واستمر في العمل عليها لمدة 6 أشهر.

وأضاف هلال: "انشغلت لفترة قصيرة عن العمل على الأغنية، تراوحت ما بين أسبوعين لثلاثة أسابيع، بسبب مرض والدتي، وفوجئت بغناء تامر لها"، متابعا: "اللي زعلني إني اتواصلت مع المؤلف والملحن، وقلت لهم الأغنية دي بتاعتي لأنهم خدوها، وفكرت أنزل الأغنية على السوشيال ميديا لأنها بتاعتي ومجهودي، بس قلت بلاش وربنا اللي عالم".

وأوضح أنه تعاقد على أغنية جديدة بعد أسبوعين من الواقعة، مشددا على أنه بعد مرور 15 يوم، ذهب لزيارة المطربة مي كساب، التي كانت مريضة، وهناك قابل زوج مي أوكا، وزميله واورتيجا، وقدما له أغنية اسمها اشرب شاي، وكانت عوض من الله، حيث تحولت إلى إعلان وحققت نجاحا كبيرا".

مش زعلان من اللي عمله تامر

وأضاف هلال: "أنا مش زعلان على الأغنية، لكن أنا لو حد قالي دي اغنيتي وشقيان عليها وانشغلت في مرض أمي، هاقوله خدها، مش هاقول اخدت تنازل، هو احنا بقينا في قانون الورقة والقلم ولا قانون الكلمة والجدعنة".

أصل حكاية حمادة

وعن سبب الأزمة من البداية قال هلال: تواصلت مع فريق عمل الأغنية، وأكدت لهم أني أريد الأغنية، لأني تعبت فيها".

وأعرب حمادة عن تعجبه من موقف المؤلف والملحن قائلا: "أنا شقيان فيها، ليه بيعملوا كده، ولو حد غيري كان نزلها وحرق دمهم بس استعوضت ربنا"، مشددا على أنه صدم في الأشخاص، و ليس حزينا على فقدان الأغنية.

رد الملحن بلال سرور على حمادة هلال



من جانبه، كتب الملحن بلال سرور، أكثر من منشور عبر حسابه على فيس بوك، يوضح حقيقة ما حدث.

وكتب بلال تحت عنوان "بمناسبة وصول عيش بشوقك إلى 130 مليون": "عشان جالي كذا تعليق متضايقين من طريقه تعليقي علي اللي قاله الفنان حمادة هلال، فأنا بعتذر أولا، ثانيا إسمحولي أرد، صديقي الفنان مصطفي حسن كلم حمادة هلال وطلب منه يجيلنا يجرب صوته علي غنوة مهمة، الفنان حمادة جالنا وجرب الأغنية وعجبته، وكان يوم جميل وكله تمام"، مضيفا: "لفترة كبيرة انا مش فاكر هي قد إيه كنا بنحاول نكلم حمادة ونبعتله رسايل ومفيش أي رد منه؛ لا بالسلب ولا بالايجاب، بيروح افراحه وشغله عادي وحفلاته وبيسافر ويرجع وبرده مبيردش، بيقابل فنانين وبيسمع اغاني تانية عندهم وبرده مبيرجعلناش يقولنا ناوي يعمل ايه، بعد ما صلينا استخارة سمعنا الاغنية لصديقنا المنتج هاني محروس اللي كان بيحضر انه ينتج اغنيه للفنان تامر حسني، واتفقنا ان الاغنية يغنيها تامر حسني، وبرضه حمادة مش ظاهر في الصورة".

وتابع سرور: "الغنوة سجلناها وبدأ تامر تصويرها، وهنا ظهر الفنان حمادة، وبدا يكلم مصطفي حسن، يللا انا جبت منتج للأغنية، تعالوا ننفذها وهو هيحاسبكوا، الفكرة بالنسبة للفنان حمادة، انه مكنش عايز يشتري الأغنية، هو كان راكنها وبيدور علي حد يشتريها، وطبعا اتصدمنا وفهمناه إن الأغنيه اتباعت، هو كان متضايق جدا بس ده في شغلنا شئ طول الوقت وارد، لأن أنت ملتزمتش معانا بحاجة، ولا حتي بتقدير انك تتواصل معانا".

فكرنا نستأذن تامر ونرجع الأغنية لحمادة

واستطرد بلال سرور: "حمادة اتضايق جدا، وبقي بيطلب مننا باي شكل نرجع الغنوة، وان المنتج هيدينا اللي احنا عايزينه، لكن كان هناك التزام مع هاني محروس والفنان تامر حسني".

وأضاف سرور: "أقسم بالله ومش محتاج احلف، اني من كتر ما صعب عليا حمادة؛ فكرت انا ومصطفي نستأذن تامر ونرجعله الاغنية، في التوقيت ده الفنان حماده هلال كلم الفنان تامر حسني، وطلب منه الاغنيه وافترا علينا، وقاله انها معمولة على ايده وشقي فيها، طبعا ده محصلش ومش منطقي اصلا انه يحصل، بس هو قال كده عشان يأثر علي تامر، وبالفعل تامر حسني كلمني وقاللي هو اللي بيقوله حمادة ده صح، انا طبعا ركبني عفريت وفهمته القصة وخلص الموضوع، واعتذرنا لحمادة، وكل الدنيا غلطته".

الأغنية ملك تامر حسني

واستكمل سرور: "لما الغنوة نزلت ونجحت، بقيت كل ما اقابل حد لمدة شهور يقوللي ليه عملتوا كده مع حمادة، اروح مفهمه القصه كإني متهم، وكل الناس اللي في الوسط عارفين الموضوع ده، وعارفين ان حمادة مش صاحب حق، دلوقتي بعد ما عدي سنين الموضوع اتفتح، وناس عماله تبعتلي كلام غريب، انتو ازاي تعملوا كده، الجمهور والفانز فوق راسنا كلنا واحد واحد، بس مش معني انك بتحب فنان انك تصدق وخلاص وتتهم فنان تاني بحاجات مش حقيقية، الفنان الكبير تامر حسني بره القصة دي تماما، وهو مش ناقص اغاني عشان ياخد حاجه مش بتاعته، الغنوة دي غنوة تامر حسني".

وأضاف: "انا فخور انها في تاريخه وفي مشواري، ولو كنا جينا عليك يا حمادة مكنش ربنا كرمنافيها، وانت لو صاحب حق مش هاتطلع تقول كده علي فنان ونجم كبير؛ انت عارف انه بره القصه".

رد مقتضب من تامر حسني

من جانبه، اكتفى تامر حسني بكتابة كلمات قليلة ردا على منشور الملحن بلال سرور قائلا: "كلمتين أبرك من 100، المطرب لو معاه تنازل رسمي من صناع الأغنية، اللي هما الشاعر والملحن والموزع الموسيقي، تبقى الأغنية ملكه".

وأضاف: "انما لو ممعهوش تنازل منهم حتى لو مسجلها بصوته متبقاش ملكه".