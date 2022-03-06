ملتزمش معانا بحاجة.. بلال سرور يروي أزمة أغنية بشوقك مع حمادة هلال

نشر الملحن بلال سرور تعليقا جديدا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بشأن الجدل المثار حول أغنية “بشوقك” والتى قدمها تامر حسنى وكشف حمادة هلال عن مفاجأة بشأنها عبر برنامج “حبر سرى” مع الإعلامية أسما إبراهيم.

وقال بلال سرور الذى كشف كواليس عمل الأغنية والتحضيرات لها: "بمناسبة وصول أغنية عيش بشوقك 130 مليون، وعشان جالي كذا تعليق، متضايقين من طريقه تعليقي على اللي قالو الفنان حماده هلال، فأنا بعتذر أولًا وثانيًا اسمحولي أرد، صديقي الفنان مصطفى حسن، كلم حمادة هلال، وطلب منه يجيلنا يجرب صوته على غنوة مهمة، حمادة جالنا وجرب الأغنية وعجبته، وكان يوم جميل وكله تمام.

وتابع سرور: لفترة كبيرة أنا مش متذكر، هي قد إيه كنا بنحاول نكلم حمادة وابعتله رسايل، ومفيش أي نوع رد منه لا بالسلب ولا بالإيجاب، بيروح أفراحه وشغله عادي وحفلاته ويسافر ويرجع وبرده مبيردش، بيقابل فنانين وبيسمع أغاني تانية عندهم وبرضو مبيرجعلناش يقولنا ناوي يعمل إيه، بعد ما صلينا استخارة، وسمعنا الأغنية لصديقنا المنتج هاني محروس، اللي كان بيحضر إنه ينتج أغنية للفنان تامر حسني في التوقيت ده واتفقنا أن الأغنية يغنيها تامر حسني، وبرده حماده مش ظاهر فالصورة.

واستطرد: الغنوة سجلناها وبدأ تامر تصويرها، هنا ظهر الفنان حمادة، وبدأ يكلم مصطفى حسن، يلا أنا جبت منتج للأغنية تعالوا ننفذها وهو هيحاسبكم، الفكرة بالنسبة للفنان حمادة إنه مكنش عايز يشتري الأغنية هو كان راكنها وبيدور على حد يشتريها، إحنا طبعًا اتصدمنا وفهمناه أن الأغنية اتباعت، طبعًا هو كان متضايق جدًا، بس ده فشغلنا شيء طول الوقت وارد، لأن إنت ملتزمتش معانا بحاجة، ولا حتى بتقدير إنك تتواصل معانا.

وتابع بلال سرور: حمادة اتضايق جدًا، وبقى بيطلب مننا بأي شكل نرجع الغنوة وإن المنتج هيديكوا اللي أنتم عايزينه، إحنا طبعًا كنا التزمنا مع هاني محروس والفنان تامر حسني، وأنا بقسم بالله ومش محتاج أحلف إني من كتر ما صعب عليا حمادة، فكرت أنا ومصطفى نستأذن تامر ونرجعله الأغنية.

وكان نشر الملحن بلال سرور تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يرد فيه على الفنان حمادة هلال بشأن أغنية بشوقك والتي غناها تامر حسنى.

وتفاعل الجمهور مع بلال سرور يؤكد أن الفنان الذي يقصده هو حمادة هلال وقال بلال عبر فيسبوك : " مرة فنان كلمناه أنا والشاعر مصطفى حسن، يجيلنا يجرب غنوة بصوته، الفنان ده جيه وغنى واتبسط، ثم اختفى 6 شهور مبيردش حتى على تليفون، فالأغنية راحت لصاحب نصيبها، يقوم الفنان الأولاني يبدأ يطالب بأحقيته في الغنوة دي ويدعي إنها أغنيته وإنه تعب فيها!! الكداب بيروح النار".

وكان حمادة هلال ظهر فى برنامج حبر سرى مع الإعلامية اسما إبراهيم قائلا : اغنية بشوقك دي غنوتي قعدت اشتغل عليها 6 شهور اشتغل عليها وتعبت فيها والملحن والمؤلف عارفين كويس وانشغلت في مرض امي حوالي أسبوعين".

وأضاف الفنان حمادة هلال، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه بدأ يتكلم بعد الأسبوعين لتنفيذ الأغنية وفوجئ بأن الأغنية ذهبت في اتجاه تاني، متابعا: "كلمت فريق العمل وقلت لهم دي غنوتي وحقي ده حرام وفجأة راحت فى حته تانية".

واستكمل: "أنا كنت فرحان بالأغنية دي، وكنت اقدر أزعل اللي حولوا مسار الأغنية وكنت ممكن انزل تاني يوم بها على السوشيال ميديا ولكن استعوضت وربنا عوضني بعدها علطول بأغنية اشرب شاي وكسرت الدنيا وبقت غنوة واعلان".