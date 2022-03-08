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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ اقتصاد: العملية الروسية العسكرية ليست السبب الرئيسي في أزمة الأسعار

صدى البلد

قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الاقتصاد والسياسة كليهما في حلقة دائرية كلاً منهما يؤثر على الآخر، وبالتالي فإن الحرب الروسية الأوكرانية هي  جزء من التأثير في الاقتصاد ورغم أن مصر ليست طرفاًُ فيها لكن انعكاساتها  قد تصل إليها.

وتابع  في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: مصر دولة مفتحة اقتصاديا وسياسيا على كافة الأطراف بما فيها طرفي الازمة حيث أن مصر تستورد من أوكرانيا وروسيا منتجات ومحاصيل حساسة مثل القمح والذرة عباد الشمس الأمر الذي قد يؤثر على مستويات الأسعار".

العمدة ذكر أن العملية الروسية العسكرية،  ليست السبب الرئيسي في أزمة الأسعار فالعقوبات تمثل حرباً اقتصادية الان بين الدول وبعضها البعض قائلاً : فيه أزمات اقتصادية مرت علينا ممكن ماحسش بيها زي أزمة الاسواق الناشئة وأزمة كوفيد والحرب الاقتصادية بين الصين وواشنطن".

واصل: فيه أزمات عمقت  من أزمة روسيا وأوكرانيا سببها أنها أتت قبل التعافي من الركود الاقتصادي جراء كوفيد وغيرها وأزمة سلاسل الامداد وبالتالي أتت الاخيرة لتعمق من وطأة الازمة العالمية".

وأشار إلى أن مصر أدارت الازمة بشكل جيد للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة، وكانت مصر سابقة إقتصاديا منذ سنوات لتطبيق فكرة الاكتفاء الذاتي أو الاحتياطي الاستراتيجي  من السلع  والمنتجات، وبالتالي أصبح لدينا الاكتفاء الذاتي من السكر والخضروات والفواكهة والدواجن، ونسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم 60% وطبقت فكرة الاحتياطي الاستراتيجي مثل صوامع القمح وغيرها.

ولفت  إلى مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح.. والدولة المصرية تحاول التوسع في زراعة القمح وعدم الاعتماد على الخارج كثيرا.. ونستفيد من الإنتاج المحلي.

لميس الحديدي الخضروات الإقتصاد السياسي روسيا الدولة المصرية أوكرانيا

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