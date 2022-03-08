مؤلف مسلسل جزيرة غمام رمضان 2022: هتشوفوا دور مختلف لطارق لطفي

قال الكاتب عبد الرحيم كمال مؤلف مسلسل جزيرة " غمام " بطولة مي عز الدين وطارق لطفي وفتحي عبد الوهاب والذي من المزمع أن يعرض في رمضان القادم 2022، إن العمل يتناول جزيرة واقعة في الصعيد وسط المياه بشكل خيالي حدثت قبل 100 عاماً تظهر شرائح من الناس عاشت في هذه الجزيرة على كافة المستويات اجتماعيا".

وحول مصدر الفكرة تابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: نسبة الخيال فيها أكبر من الحقيقة وهي تتناول مرجعية حقبة تاريخية قبل 100 عام في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني الذي كان محباً لمصر وللمصريين ".

أكمل : المسلسل مليء بالمشاعر وقصص الحب وأنا كاتب بحب أكتب عن الحب ".

ولفت إلى أن المسلسل يضم كبار من النجوم المحترفين قائلاً : بنصور على البحر الأحمر وجزء من القاهرة وفيه مشاهد كتيرة من البحر وفيه أماكن وأزمان كتيرة ومواقع التصوير الاساسية هي في البحر الاحمر والقاهرة "

وعن الفروق بين شخصية طارق لطفي في مسلسل القاهرة كابول وجزيرة غمام قال : الفروق كبيرة جداً تماماً وهم ممثلين " جوكر " الحقيقة بيقوموا بكل الادوار ومختلف الشخصيات نجوم قادرين يعملوا حاجة جديدة ".

وأتم :الناس هتشوف حاجات كتيرة مختلفة لطارق لطفي في الشخصيتين ومعانا رياض الخولي وأحمد أمين الذي سيقدم دوراً مهماً بعيداً عن الكوميديا تماماً ".

