توتنهام يكتسح إيفرتون بخماسية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق توتنهام انتصارًا كاسحًا على إيفرتون بخمسة أهداف مقابل لا شي، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح مايكل كين مدافع إيفرتون التسجيل لتوتنهام بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14.

وسجل سون هيونج مين الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 17، أعقبه هاري كين بالهدف الثالث في الدقيقة 37.

وأضاف سيرجي ريجيليون الهدف الرابع لفريق توتنهام في الدقيقة 46، قبل أن يختتم هاري كين مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 55.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام للنقطة 45 في المركز السابع فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.