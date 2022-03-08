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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جمال العدل: لدينا 3 أعمال في رمضان.. وعودة توفيق عبدالحميد بعد 12 عاما

صدى البلد

قال المنتج الكبير جمال العدل رئيس مجلس  إدارة العدل جروب، إن دراما رمضان 2022 تشهد ثلاثة أعمال مميزة من إنتاج مجموعته وتحمل بطولات نسائية متميزة وهي يسرا ونيلي  كريم وريهام حجاج.

وتابع  في  مداخلة   هاتفية  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: نيلي كريم هي صاحبة بطولات أعمال مجموعة العدل وهي ابنة الشركة وتعتبر قديمة حديثة بعد تجربة سجن النسا  حيث  نقدمها لأول مرة بشكل جديد لها وللمجموعة ".

لكنه لفت أن البطولات الرجالية  موجودة  أيضا قائلاً : "  نقدم 3 مسلسلات مهمة في رمضان بطولة 3 سيدات ومجموعة من الرجال، ونيللي كريم دي النجمة القديمة الجديدة وتوفيق عبدالحميد يعود إلى التمثيل بعد 12 سنة في "يوتيرن" بعد مكالمة من ريهام حجاج.. والمسلسل اجتماعي جميل."

وواصل : نيللي تقدم مسلسل للكاتب إبراهيم عيسى وهو يناقش موضوع مهم.. وهو يخص النساء وهو إهداء لنساء مصر.. ويناقش قانون الرؤية وابراهيم عيسى كاتب عظيم    ومهم ويقدم عملاً مهماً "

وكشف أن يسرا تقدم مسلسل مختلف خالص السنة دي.. قائلا: لايت كوميدي ويخرجه عمرو عرفة وتكتبه هالة خليل، وسيكون إضافة للدراما لان يسرا قماشة عريضة تقدر تقوم بكل الادوار  ."

وحول الحالة الصحية   لغادة عادل، قال: بقت زي الفل وبإذن الله نكمل تصوير قريب، كانت تعبانة  شوية وبقت زي الفل ".
 

لميس الحديدي إبراهيم عيسى نيللي كريم ريهام حجاج الحالة الصحية عمرو عرفة

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