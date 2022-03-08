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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أرض الكنانة.. مشروع تخرج لطلاب العلاقات العامة بإعلام الأزهر 2022

أرض الكنانة
أرض الكنانة

دشن شباب إعلام الأزهر- قسم العلاقات العامة والإعلان- مشروع تخرجهم للعام الدراسي 2021/22 تحت عنوان "أرض الكنانة"، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في المجال السياحي.

وجاءت فكرة المشروع ترويجًا للنشاط السياحي داخل مصر عن طريق العمل على إستقطاب السائحين من داخل وخارج البلاد لتشجيعهم على زيارة الأماكن السياحية داخل مصر بكافة نشاطتها.


واختار القائمون على حملة أرض الكنانة من وسم "أرض بتنطق تاريخنا" شعارًا لحملتهم، وذلك إيمانًا منهم على رغبتهم في محاولة لاستخدام جانب جديد من أنواع الدعاية المتعلقة بالمجال السياحي، عن طريق بث حالة من التفاعلية لكل مكان سياحي وجعله يتحدث عن نفسه لما فيه من مميزات تعمل على إغراء وجذب السائحين إليه بما يناسب النشاط الذي يريدون القيام به.
 

وحمل أرض الكنانة في طياته مجموعة من الأهداف تمثلت في التركيز على مشاريع مصر الدولية في مجال السياحة، وتسليط الضوء على جهود الدولة في الإحتفاظ بحضارة مصر القديمة، وتنشيط الأفكار الدعائية والإعلانية للدولة لجذب عدد أكبر من الزائرين، والمساعدة في إظهار صورة مثالية لعودة إزدهار مصر سياحيًا ورجوعها لمكانتها التي طالما استحقتها خاصة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وأن مصر تمتلك من الموارد والمدن ما يميزها، وليست مزارًا للآثار القديمة فقط، مع تقديم مقترحات لتنشيط المجال السياحي في الفترة القادمة.


وعمل على تنفيذ مشروع حملة أرض الكنانة 12 عضوًا، وهم ( أدهم محمد، احمد عبدالعظيم، إبراهيم عادل، إسلام عاطف، إسلام لطفي، حازم عبد المنعم، حسام أشرف، رمزي وائل، عبدالحميد محمد، علي يوسف، فرج سعيد، محمود محمد ).
 

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إعلام الأزهر العلاقات العامة مشروع تخرج أرض الكنانة رؤية مصر 2030

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