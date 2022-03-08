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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أبرزها آبل ومايكروسوفت وفيسبوك.. شركات التكنولوجيا توجه ضربتها إلى روسيا

شركات التكنولوجيا
شركات التكنولوجيا توجه ضربتها لـ روسيا

قالت صحيفة واشنطون بوست أن منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيسبوك وتيك توك ستحظر الحسابات التي تتضمن معلومات واردة من الحكومة الروسية، رداً على الهجوم الروسي على أوكرانيا، فمثلاً سيحظر يوتيوب قنوات الإعلام التابعة للحكومة الروسية RT و Sputnik للمستخدمين في أوروبا.

وبالفعل التقى مسؤولو المفوضية الأوروبية بالعديد من المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا؛ لتسريع اتخاذ إجراءات ضد روسيا، حسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وبجانب منصات التواصل الاجتماعي، أكدت منصات البث أنها ستقوم بأفعال مشابهة، وصرحت منصتي نتفلكس وروكو أنهما لن يقومان ببث قنوات روسية معينة بعد الآن، كما أعلنت جوجل و مايكروسوفت و آبل أنها ستحظر تطبيقات الهاتف التي لها صلة بـ RT من متاجر التطبيقات الخاصة بها.

قالت شركة آبل في بيان لموقع PopSci  التقني، أن “RT News" و "Sputnik News" لم يعدا متاحين للتنزيل من متجر التطبيقات خارج حدود روسيا، بالإضافة أن آبل عطلت حركات المرور والأحداث المباشرة في خرائط آبل داخل أوكرانيا كإجراء وقائي من أجل سلامة للمواطنين الأوكرانيين، كما أنها أوقفت جميع مبيعاتها في روسيا بشكل مؤقت كنوع من أنواع الضغط على الاقتصاد الروسي. 

يذكر أن تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك أصبح يستخدمه المواطنون والمقيمون في أوكرانيا وروسيا بتوثيق منطقة الصراع، مما دفع تيك توك للتعاون مع شركة ميتا المالكة لفيسبوك في التقييد على حسابات معينة تابعة للحكومة الروسية حيث لا يستطيع مواطنو الدول الأوروبية الدخول عليها ومن ثم التأثر بها.

يوتيوب وفيسبوك تيك توك مايكروسوفت آبل نتفلكس روسيا أوكرانيا

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