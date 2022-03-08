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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«خلصتي التعميرة» أبرزها.. تعرف على أشهر 5 جمل لـ عادل أدهم في ذكرى ميلاده

عادل أدهم
عادل أدهم

يوافق اليوم الثلاثاء 8 مارس، ذكرى ميلاد الفنان عادل أدهم، أو كما لُقب بـ «الشرير الضاحك»، نظرًا لضحكته الساخرة الشهيرة خلال أدوار الشر التي قدمها في أعماله الفنية، قبل أن يرحل عام 1996 عن عمر يناهز الـ67 عامًا.
 

وفي هذه المناسبة، نرصد فيما يلي أشهر 5 جمل للشرير الضاحك، عادل أدهم:
 

  1. «هنرقص دنص يا روح امك» .. والتي قالها في فيلم «الفرن» مع الفنانين: يونس شلبي ومعالي زايد.
  2. «هو ده الخطيب .. أهلا بيبو» .. والتي قالها في نفي الفيلم السابق أيضًا «الفرن»، في مشهد أمام الفنان الراحل يونس شلبي.
  3. «خلصتي التعميرة .. ليه كده يا أماه .. ده الضنا غالي يا اماه» .. وقال هذه الجملة في مشهد من فيلم «الراقصة والطبال» للفنان الراحل أحمد زكي.
  4. «نتقابل بقى فى جهنم أصلنا لو روحنا الجنة مش هنلاقى حد نعرفه» .. وقالها في نفس الفيلم السابق ذكره وهو «الراقصة والطبال» لـ أحمد زكي.
  5. أما الجملة الخامسة والأخيرة، فهي: «أنا مش هستنى الحرام يجيلي .. من النهارده انا رايح للحرام»، والتي قالها في أحد مشاهد فيلم «الحلال والحرام» مع الفنانة سهير رمزي.

 

وفاة عادل أدهم 

كانت آخر رحلات عادل أدهم، للعلاج في باريس مع الفنان سمير صبري إلى مستشفى لعلاج الأمراض المستعصية، حيث أصيب بالسرطان، وكان في أيام الشتاء الباريسية، وعندها تذكر أدهم أيامه الأولى بالمدينة الساحرة عروس البحر المتوسط. 

وطلب عادل أدهم من سمير صبري أن يحضر له "أبو فروة"، وبالفعل نفذ سمير الطلب وعاد لأدهم الذي تناولها كطفل صغير كما يروي سمير صبري ثم عادا إلى مصر. 

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