أخبار الفن| محمد جمعة يكشف سر إفيه كله رايح.. تفاصيل التحقيق مع عمر كمال

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها تفاصيل تحقيق نقابة الموسيقيين مع عمر كمال ، محمد جمعة يكشف سر أفيه كله رايح، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:
محمد جمعة: أكثر شيء أحزنني حرق مسرح بني سويف
قال الفنان محمد جمعة انه من مواليد محافظة الفيوم و اصوله ريفيه ووالده هو اول من تنبأ بموهبته و انا في الحضانة كان بيجيب لى جلابيه بلدى وفاس واقوم بتمثيل الشخصية انا الفلاح ازع الأرض .
بعد عودته من أمريكا.. تفاصيل تحقيق نقابة الموسيقيين مع عمر كمال
قال الموسيقار حمادة أبو اليزيد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن المطرب عمر كمال، سوف يصل إلى مصر قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم.
وأضاف حمادة أبو اليزيد -وكيل نقابة المهن الموسيقية- في تصريحاته، أنه لم يتم تحديد موعد التحقيق مع عمر كمال، حتى الآن، وسوف يتم تحديد الموعد فور وصوله.
نيلي كريم تحتفل بوالدتها في يوم المرأة العالمي عبر فيسبوك
نشرت الفنانة نيلي كريم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وظهرت فيها برفقة والدتها تحتفل معها بيوم المرأة العالمي "، وعلقت قائلة: "عيد امرأة سعيد لحبي اللامنتناهي".
محمد جمعة: أتمنى تقديم عمل فني عن حياة أحمد زكي
قال الفنان محمد جمعة انه يحاول ان يكون فنان شامل مثل الفنانين العظام محمد فوزى و عبد الحليم حافظ ، و عندنا حاليا تامر حسنى بيقوم بالدور ده لكن عاوزين لسه تانى .
محمد جمعة: ألفت أغنية وأنا بمعهد الفنون المسرحية
قال الفنان محمد جمعة ان افيه " كله رايح " لم يكن مكتوبا في سكريبت مسلسل الوصية ، و كنت حاسس ان المشهد مش مقفول و عرضت على السيناريست انى أقول الافيه ده و قالى نجرب كده و هسيب مسافه علشان لو منجحشي نشيله في المونتاج .
عبد الرحمن أبو زهرة يرقص بالعصا فى زفاف حفيدته.. فيديو
تداول رواد السوشيال ميديا ، فيديو للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وهو يرقص بالعصا في حفل زفاف حفيدته سارة صبري .
بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف يظهر على كرسى متحرك بأحد الشواطئ
نشر الفنان جورج وسوف، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، أثناء تواجده على أحد الشواطئ.
وظهر جورج وسوف فى الفيديو، وهو على كرسى متحرك حيث حرص عدد من جمهوره أن يلتقط الصور التذاكارية معه.