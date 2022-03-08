أخبار الفن| محمد جمعة يكشف سر إفيه كله رايح.. تفاصيل التحقيق مع عمر كمال

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها تفاصيل تحقيق نقابة الموسيقيين مع عمر كمال ، محمد جمعة يكشف سر أفيه كله رايح، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

قال الفنان محمد جمعة انه من مواليد محافظة الفيوم و اصوله ريفيه ووالده هو اول من تنبأ بموهبته و انا في الحضانة كان بيجيب لى جلابيه بلدى وفاس واقوم بتمثيل الشخصية انا الفلاح ازع الأرض .

قال الموسيقار حمادة أبو اليزيد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن المطرب عمر كمال، سوف يصل إلى مصر قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم.

وأضاف حمادة أبو اليزيد -وكيل نقابة المهن الموسيقية- في تصريحاته، أنه لم يتم تحديد موعد التحقيق مع عمر كمال، حتى الآن، وسوف يتم تحديد الموعد فور وصوله.

نشرت الفنانة نيلي كريم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت فيها برفقة والدتها تحتفل معها بيوم المرأة العالمي "، وعلقت قائلة: "عيد امرأة سعيد لحبي اللامنتناهي".

قال الفنان محمد جمعة انه يحاول ان يكون فنان شامل مثل الفنانين العظام محمد فوزى و عبد الحليم حافظ ، و عندنا حاليا تامر حسنى بيقوم بالدور ده لكن عاوزين لسه تانى .

قال الفنان محمد جمعة ان افيه " كله رايح " لم يكن مكتوبا في سكريبت مسلسل الوصية ، و كنت حاسس ان المشهد مش مقفول و عرضت على السيناريست انى أقول الافيه ده و قالى نجرب كده و هسيب مسافه علشان لو منجحشي نشيله في المونتاج .

تداول رواد السوشيال ميديا ، فيديو للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وهو يرقص بالعصا في حفل زفاف حفيدته سارة صبري .

نشر الفنان جورج وسوف، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، أثناء تواجده على أحد الشواطئ.

وظهر جورج وسوف فى الفيديو، وهو على كرسى متحرك حيث حرص عدد من جمهوره أن يلتقط الصور التذاكارية معه.