محمد جمعة: أكثر شيء أحزنني حرق مسرح بني سويف

قال الفنان محمد جمعة انه من مواليد محافظة الفيوم و اصوله ريفيه ووالده هو اول من تنبأ بموهبته و انا في الحضانة كان بيجيب لى جلابيه بلدى وفاس واقوم بتمثيل الشخصية انا الفلاح ازع الأرض .

وأضاف محمد جمعة، خلال حلوله ضيف ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة ،ان المخرج محمد فاضل أعطاني اول فرصة في مسلسل للعدالة وجوه أخرى مع الأستاذ يحيى الفخرانى ، واعقبها مسلسل دواعى امنية مع الأستاذ كمال الشناوي ، و دى كانت بدايتى .

وعلي جانب اخر أشار الفنان محمد جمعة ان اكثر شيء احزنه و مازال نادما عليه ، هو حادثة حريق مسرح بنى سويف والذي توفى فيه اكثر من ٥٠ صديقا و ظللت سنين طويلة تحت تأثير هذه الصدمة ، و كان المفروض ابقى موجود اليوم ده لتكريم أستاذ من اساتذتنا لكن كرم ربنا ان هذا اليوم كان عندي تصوير .

أحدث أعمال محمد جمعة

وكان الفنان محمد جمعة قد شارك ضمن أحداث فيلم الجريمة ، والذى يعرض حالياً فى دور العرض السينمائى .

وتدور أحداث فيلم الجريمة فى فترة السبعينات حول مجرم - الدور الذى يلعبه أحمد عز - ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرين، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق.

فيلم الجريمة والذى يقوم ببطولته أحمد عز ، ومنة شلبى من إخراج شريف عرفة ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم ماجد الكدواني.

كما شارك محمد جمعة كضيف شرف ضمن أحداث فيلم “ موسى ” ، والذى تم طرحه عبر إحدى المنصات ويقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز ومن إخراج بيتر ميمى.

الفنان محمد جمعة

حصل محمد جمعة على شهرة واسعة، من خلال شخصية عم ضياء التي شارك بها في مسلسل الوصية عام 2018، وتركت الشخصية آثارًا واضحة مع الجمهور حتى يومنا هذا، ولا زالت جملة "كله رايح"، تتردد على السوشيال ميديا، فهي جملة اشتهرت بها الشخصية خلال أحداث المسلسل.