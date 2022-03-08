اليوم.. استمرار أعمال القافلة الطبية بحي البساتين بالقاهرة

تستمر اليوم القافلة الطبية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» في مركز طبي صقر قريش بحي البساتين بمحافظة القاهرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 6 قوافل طبية امس ولمدة يومين في محافظات “القاهرة - الشرقية - الإسماعيلية - الدقهلية - المنيا - البحيرة”.

وتشمل القوافل الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية :"نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال -الباطنة - الأنف والأذن -العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية -خدمات الأشعة والتحاليل".