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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: قافلة طبية لأبناء الشرقية للكشف والعلاج مجانا ضمن حياة كريمة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة”، يومي  3 و4 مارس ٢٠٢٢ للكشف والعلاج مجانًا.

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وأكدت وزارة  الصحة والسكان، أن التخصصات الطبية تشمل “نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل".

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل ستكون بمحافظة الشرقية. 

قافلة طبية

مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالإيدز: مصر من أوائل الدول التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في معدلات الإصابة بالمرض مقارنة بدول الإقليم

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع عدد من المسئولين المعنيين بمتابعة الخطة الوطنية لمكافحة مرض نقص المناعة البشري، وتنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة "الإيدز"، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالقضاء على هذا المرض بحلول عام 2030.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش خلال الاجتماع ملفات التعاون المشترك بين البرنامج الوطني لمكافحة "الإيدز" ومكتب الأمم المتحدة بمصر، وسبل التوسع في دعم خدمات الوقاية من الإصابة بالمرض.

وقال «عبد الغفار» إن الوزير وجه بتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين  بالمرض وطرق الوقاية من العدوى، وكذلك التوعية بأهمية القضاء على التعامل السلبي  والتمييز المرتبط بفيروس نقص المناعة البشري.

وأشار «عبد الغفار» إلى مناقشة دعم تطوير منصة تابعة لوزارة الصحة والسكان، لإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة عن فيروس نقص المناعة البشري، وتعريف المواطنين بجميع الخدمات التي يقدمها البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، وكيفية الحصول على الخدمات الطبية، مؤكدًا التعاون مع مختلف الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتوسيع قاعدة الوصول لجميع المصابين وتقديم الخدمات الطبية لهم.

وتابع «عبد الغفار» أنه تمت مناقشة التوسع في برامج الدعم النفسي للمرضى المتعايشين مع الفيروس، وكذلك التوسع في طرق الاكتشاف المبكر للمرض، بما يساهم في تقليل فرص نقل العدوى، والوصول إلى «صفر» إصابات، كما أكد الوزير أهمية استمرار تقديم البرامج التدريبية المطورة للفرق الطبية للتعريف بأحدث طرق التشخيص والاكتشاف المبكر لأي حالة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، الخدمات المقدمة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري، بداية من التوعية والمشورة الصحية، والتوسع في مراكز العلاج، وكذلك الفحوصات الطبية المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية المضادة للفيروس، بالإضافة إلى المتابعة الدورية للحالات، مشيرة إلى أبرز مكتسبات الاستجابة الوطنية للإيدز، وهو ضمان استمرار توفير جميع الخطوط العلاجية بتغطية كاملة من الدولة، لتوفير العلاج للمصابين.

كما استعرض مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالإيدز في مصر الدكتور وليد كمال، استجابة مصر للاستراتيجية العالمية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري مقارنة بدول الإقليم، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في معدلات الإصابة بالمرض، مرجعا ذلك إلى سبب رئيسي وهو التوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المتعايشين مع الفيروس، بالإضافة إلى المسح الطبي للاكتشاف المبكر للمرض ضمن الخدمات المقدمة بمبادرات "100 مليون صحة".

حضر الاجتماع، الدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام  الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور كريم رأفت، مدير عام إدارة المنح والقروض بوزارة الصحة.

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الصحة: قافلة طبية لأبناء الشرقية للكشف والعلاج مجانا ضمن حياة كريمة

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