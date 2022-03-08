سلطنة عمان السابع عالميًا كأفضل وجهة سياحية

حصلت سلطنة عمان على المركز السابع عالميًا كأفضل وجهة سياحية نظرا لثرائها البيئي وتنوعها الأحيائي وسلسلة المحميات الفريدة.

جاء ذلك بحسب ما أعلن عنه الحساب الرسمي "التواصل الحكومي" التابع للحكومة على موقع "تويتر"، مؤكداً أن التصنيف حصلت عليه السلطنة حسب مؤشر "lonely planet" أكبر مرجع ودليل للسفر حول العالم.

وتتمتع سلطنة عُمان بمجموعة من المحميات الطبيعية التي تضم حياة برية وبحرية ونباتية متنوعة، وتسعى الحكومة حالياً لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه المحميات بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وكانت كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ارتفاع إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المُسجلة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان بنسبة 3ر35 بالمائة بنهاية شهر يناير 2022 ليبلغ عددها 66 ألفًا و769 مؤسسة ارتفاعًا من 49 ألفًا و337 مؤسسة خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وتصدرت محافظة مسندم النمو في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الفترة بنسبة 87 بالمائة، وجاءت محافظة ظفار في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 2ر44 بالمائة.