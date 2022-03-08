عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في يومها العالمي.. جمال شعبان: المرأة أكثر عرضة لمستقبلات الوجع

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

يصادف اليوم 8 مارس يوم المرأة العالمي، هو يحدث كل عام للاحتفاء بسيدات العالم وتقديم الدعم والتقدير والرعاية الصحية والنفسية لهن.

وقال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق: “رفقا بالقوارير”، لأن السيدات لديهن مستقبلات للوجع  pain receptors مقارنة بالرجال مرتين، ولهذا السبب لديهن إحساس بالألم أشد من الرجال.

وتابع شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السيدات يعانين من متلازمة القلب المكسور broken heart syndrome.

txt

في يوم المرأة.. نصائح للسيدات للوقاية من أمراض القلب

txt

زيادة معدل ضربات القلب.. مضاعافات خطيرة لـ فيروس كورونا

ما هي متلازمة القلب المكسور ؟

متلازمة القلب المنكسر هي حالة قلبية مؤقتة تحدث غالبًا بسبب المواقف العصيبة والمشاعر الشديدة. يمكن أن تحدث الحالة أيضًا بسبب مرض جسدي خطير أو جراحة.

قد يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة القلب المنكسر من ألم مفاجئ في الصدر أو يعتقدون أنهم يعانون من نوبة قلبية. 

تؤثر متلازمة القلب المنكسر على جزء فقط من القلب ، وتعطل مؤقتًا وظيفة ضخ القلب المعتادة. يستمر باقي القلب في العمل بشكل صحيح أو قد يضغط (ينقبض) بقوة أكبر.

يمكن علاج أعراض متلازمة القلب المنكسر. عادة ما تنعكس متلازمة القلب المنكسر من تلقاء نفسها في غضون أيام أو أسابيع.

يمكن أيضًا تسمية متلازمة القلب المنكسر:

إجهاد عضلة القلب
تاكوتسوبو عضلة القلب
متلازمة الانتفاخ القمي

القلب متلازمة القلب متلازمة القلب المكسور جمال شعبان امراض القلب يوم المرأة العالمي health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

الإسكان: زيادة الأعداد المطروحة بمشروعات "سكن ودار مصر وجنة" إلى 18857 وحدة

وزير داخلية ترامب يهاجم بايدن: مع كل أزمة تكون هناك أخطاء كبيرة

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 8- 3- 2022

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8- 3- 2022

تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-3-2022

موضوعات متعلقة

منها الحكة.. 3 أعراض تسبق الإصابة بمرض السكري|احذر منها

في يوم المرأة.. نصائح للسيدات للوقاية من أمراض القلب

تأثير ممارسة الرياضة على الرجال والنساء .. تعرف عليها

أبرزها الزبادي .. قائمة أطعمة صحية للسيدات

ترشيحاتنا

المالية: لدينا احتياطى استراتيجى من القمح يكفينا 8 أشهر

الحرب في أوكرانيا ..الحلول القريبة تتعذر |قرارات أمريكية جديدة وتحركات أوروبية لاتتوقف

رئيس جامعة الأزهر يشيد بنموذج الغرف بالمدينة الجامعية للطلاب بعد تجديدها.. صور

20 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا وشركات عالمية لدعم تعليم الفتيات بمصر ودول أخري

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

فى اليوم العالمي للمرأة.. نصائح لتوازني بين الحياة والعمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم الفنانة سيمون في ندوة عن مشوارها الفني

تغير بيئي خطير.. غابات الأمازون في طريقها للتحول إلى حشائش سافانا

باستخدام جيناته.. إعادة إحياء النمر التسماني في مشروع علمي غريب بأستراليا

أشهر شرير في السينما المصرية.. هل كان عادل أدهم طيبًا في الحقيقة؟

فيديو

تمرين يومي.. روشتة هاني الناظر للتخلص من 7 أمراض مزمنة

حرب النجوم.. الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2022

تفاصيل أزمة حمادة هلال وتامر حسني .. فيديو جراف

هند صبرى: منى زكى فنانة عظيمة وعايزة أتجوز غير مفاهيم الزواج.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ