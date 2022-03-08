في يومها العالمي.. جمال شعبان: المرأة أكثر عرضة لمستقبلات الوجع

يصادف اليوم 8 مارس يوم المرأة العالمي، هو يحدث كل عام للاحتفاء بسيدات العالم وتقديم الدعم والتقدير والرعاية الصحية والنفسية لهن.

وقال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق: “رفقا بالقوارير”، لأن السيدات لديهن مستقبلات للوجع pain receptors مقارنة بالرجال مرتين، ولهذا السبب لديهن إحساس بالألم أشد من الرجال.

وتابع شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السيدات يعانين من متلازمة القلب المكسور broken heart syndrome.

ما هي متلازمة القلب المكسور ؟

متلازمة القلب المنكسر هي حالة قلبية مؤقتة تحدث غالبًا بسبب المواقف العصيبة والمشاعر الشديدة. يمكن أن تحدث الحالة أيضًا بسبب مرض جسدي خطير أو جراحة.

قد يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة القلب المنكسر من ألم مفاجئ في الصدر أو يعتقدون أنهم يعانون من نوبة قلبية.

تؤثر متلازمة القلب المنكسر على جزء فقط من القلب ، وتعطل مؤقتًا وظيفة ضخ القلب المعتادة. يستمر باقي القلب في العمل بشكل صحيح أو قد يضغط (ينقبض) بقوة أكبر.

يمكن علاج أعراض متلازمة القلب المنكسر. عادة ما تنعكس متلازمة القلب المنكسر من تلقاء نفسها في غضون أيام أو أسابيع.

يمكن أيضًا تسمية متلازمة القلب المنكسر:

إجهاد عضلة القلب

تاكوتسوبو عضلة القلب

متلازمة الانتفاخ القمي