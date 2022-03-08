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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في يوم المرأة.. نصائح للسيدات للوقاية من أمراض القلب

أمراض القلب
أمراض القلب

تظل أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة بين النساء، حيث تمثل حالة وفاة واحدة من بين كل 4 وفيات، والنساء معرضات للإصابة بأمراض القلب مثل الرجال، خاصة إذا كن في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث أو مصابات بداء السكري أو زيادة الوزن. 

الوقاية من أمراض القلب 

وفي اليوم العالمي للمرأة، نستعرض نصائح للسيدات للوقاية من أمراض القلب، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي. 

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1- ممارسة الرياضة

من المستحسن الخضوع لـ 150 دقيقة من التمارين الهوائية المعتدلة و75 دقيقة من التمارين الهوائية القوية كل أسبوع - بمتوسط ​​45 دقيقة تقريبًا من التمارين خمسة أيام في الأسبوع، وهذا يشمل المشي السريع والجري والركض والسباحة والرقص.

2- اتباع نظام غذائي صحي 

يشمل النظام الغذائي الصحي للقلب نظامًا غذائيًا قليل الدسم وقليل الملح وكميات متحررة من الألياف والخضراوات والفواكه، وتجنب الدهون المشبعة والسكرية والأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء.

3- فقدان الوزن

تعد زيادة الوزن أو السمنة من عوامل الخطر الرئيسية، وأي امرأة يزيد مؤشر كتلة جسمها على 25 أو يكون محيط خصرها أكثر من 35 بوصة معرضة لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب، وتساعد التمارين المنتظمة والرقابة الصارمة على النظام الغذائي في تقليل وزن الجسم والحفاظ عليه.

4- عدم أخذ حبوب منع الحمل

على الرغم من أن إنتاج هرمون الأستروجين بشكل طبيعي يعد وقائيًا للقلب، إلا أن أي تناول خارجي للأستروجين بعد انقطاع الطمث لا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، على العكس من ذلك، فهو يزيد فقط من خطر الإصابة بأمراض القلب والتخثر (تكوين الجلطة الدموية)، لذلك يجب استخدامه بحذر وتحت إشراف طبي.

5- تناول أدوية القلب 

إذا كنت مريضًا بالقلب أو مصابًا بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول، فقد وصف لك طبيبك بعض الأدوية، تعرف على أدويتك وتأكد من تناولها بانتظام على النحو الموصوف لأن بعض هذه الأدوية قد ثبت أنها تقلل من فرصتك في الإصابة بنوبة قلبية وأحيانًا تطيل فترة بقائك على قيد الحياة.

مصدر المعلومات 

india

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