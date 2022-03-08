بسبب تحميل الركاب .. منادي سيارات يشرع في قتل أخر بسوهاج

أصيب منادي سيارات في نهاية العقد الثاني من العُمر، بجرح قطعي أعلى البطن من الناحية اليُسرى واشتباه نزيف داخلي؛ إثر تعدي أخر عليه؛ عقب نشوب خلاف بينهما على تحميل الركاب، بدائرة قسم ثانٍ سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ، يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي، مفادها وصول المدعو “أحمد. م. ع - 19 عامًا - منادي سيارات - ويقيم دائرة مركز سوهاج”، مصابًا بجرح قطعي أعلى البطن من الناحية اليُسرى وأشتباه نزيف داخلي.

بالانتقال والفحص، وبسؤال المُصاب اتهم المدعو “منتصر. م. ع - 20 عامًا - منادي سيارات - ويقيم دائرة قسم أول سوهاج”، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب بموقف سيارات الأجرة بدائرة القسم.

وعقب إثبات التحريات صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة بالواقعة عبارة عن سلاح أبيض “مطواة”، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لذات السبب سالف الذكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.