أخبار السيارات| أسعار فئات شيفروليه كابتيفا موديل 2022 في مصر ..5 سيارات عائلية بالسوق العماني ..تحدي قوي بين فيراري 812 سوبرفاست و بي إم دبليو M5 CS 

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:
أسعار فئات شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بالسوق المصري.. صور
تنتمي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر 4 فئات من التجهيزات وهم، LS و LT والفئة الثالثة PREMIER والرابعة كاملة التجهيزات PREMIER 7SEATS.
سعر ومواصفات لاند روفر ديسكفري موديل 2022 بالكويت .. صور
تعتبر النسخة لاند روفر ديسكفري موديل 2022 واحدة من ابرز الاصدارات التابعة لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تقدم داخل السوق الكويتي عبر فئة واحدة، حيث تتمتع بتصميم خارجي رياضي مع مساحة داخلية رحبة، إلى جانب باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.
5 سيارات عائلية بالسوق العماني موديل 2022 .. صور
يمتلك السوق العماني باقة من موديلات 2022، والتي تتنوع بين فئة السيدان، والهاتشباك، والكروس أوفر، والسيارات الخارقة، وايضا فئة السيارات العائلية والتي تحظى باهتمام كبير من قبل محبي المساحات الداخلية الرحبة.
بقيمة 200 مليون دولار.. عملاق السيارات البافاري يتوسع ببناء مصنع جديد |تفاصيل
تواصل شركة بي ام دبليو تعزيز قوتها في مجال تصنيع السيارات، بعد أن كشفت عن نيتها بضم مركز جديد متخصص في انتاج وتشكيل الالواح الهيكلية، حيث اتخذت مقرًا له بولاية ساوث كارولينا تحديدًا بـ سبارتانبورج.
تحدي قوي بين فيراري 812 سوبرفاست و بي إم دبليو M5 CS .. فيديو
تعتبر سباقات السيارت واحدة من اكثر الفعاليات المحببة لعشاق ومحبي عالم التسارع والانطلاق، حيث تتعالى اصوات المحركات لتعلن عن انتصارات جديدة واختبارت تتعلق بقوة الأداء، وخاصة إذا تعلق الأمر بالطرازات التي تنتمي إلى فئة السيارات الخارقة.
أيقونة فورد "مونديو" 2022 الجديدة تنطلق بالسوق الصيني .. صور
تقدم شركة فورد باقة من الاصدارات القوية في عالم السيارات، حيث تمتلك تاريخ عريق وممتد واسطول ضخم يضم الكثير من الطرازات، سواء ضمن فئة الكروس اوفر، أو الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، وفئة السيدان ومنها الايقونة "مونديو".