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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحدي قوي بين فيراري 812 سوبرفاست و بي إم دبليو M5 CS .. فيديو

تحدي قوي بين فيراري
تحدي قوي بين فيراري 812 سوبرفاست و بي إم دبليو M5 CS

تعتبر سباقات السيارت واحدة من اكثر الفعاليات المحببة لعشاق ومحبي عالم التسارع والانطلاق، حيث تتعالى اصوات المحركات لتعلن عن انتصارات جديدة واختبارت تتعلق بقوة الأداء، وخاصة إذا تعلق الأمر بالطرازات التي تنتمي إلى فئة السيارات الخارقة.

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ظهرت النسخة فيراري 812 سوبرفاست المقدمة من قبل الصانع الايطالي المخضرم، وهي تواجه سيارة العملاق البافاري بي إم دبليو M5 CS، وذلك ضمن فعاليات سباقات الـ DRAG RACE المميزة.

تحدي قوي بين فيراري 812 سوبرفاست و بي إم دبليو M5 CS .. فيديو

حيث نشرت قناة CAR WOW المتخصصة في مجال استعراض السيارات مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE لمدة 8 دقائق و 45 ثانية، يضم بعض التفاصيل الخاصة بالنسختين المشاركين في هذا السباق، إلى جانب اختبارات الاداء التنافسية.

 

تحدي قوي بين فيراري 812 سوبرفاست و بي إم دبليو M5 CS

 

تعتمد السيارة فيراري 812 سوبرفاست على محرك V12 سعة 6500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 788 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 717 نيوتن/متر، بينما تأتي السيارة بي إم دبليو M5 CS بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V، يمكنه ضخ قوة قدرها 627 حصانا، و 750 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

وجاءت مجريات الجولة الأولى لصالح بي إم دبليو، بعد ان تخطت منافستها منذ البداية حتى انهاء الجولة، بينما جاءت الانطلاقة الثانية والثالثة بشكل متقارب بعد اداء قوي للنسخة فيراري 812 سوبرفاست، ولكن استطاعت بي إم دبليو أن تتفوق في اختبارات الكبح، مع الاستغناء عن قدرة الدفع الرباعي، على الرغم من امتلاك فيراري وزنًا اقل وقوة اكبر في الاحصنة.

سباقات سباقات السيارت بي إم دبليو بي ام دبليو M5 CS DRAG RACE فيراري فيراري 812 سوبرفاست

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