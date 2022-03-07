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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أودي RS3 ضد RS6 في سباق تسارع.. صور

Audi RS3
Audi RS3

تتخطى سيارة أودي RS3 فئة وزنها لتجمع بين مميزات السيارات الرياضية والسيارات الخارقة معاً، حيث تجمع فئة Audi RS بين الحجم الصغير وخفة الوزن والقوة بفضل نفس الأداء الموجود في منتج RS الأكبر حجماً.

أودي RS3 ضد RS6 

تعتبر Audi RS3 أصغر منتج في عائلة Audi RS معروض للبيع حاليًا، كما أنه أرخص سعرًا ويهدف إلى أن يكون منتجًا مبتدئًا لعملاء Audi RS، وذلك لمجرد أن Audi RS3 بها أصغر الأرقام على الورق لا يعني أنها الأقل اداءاً. 

Audi RS3

تعتمد سيارة Audi RS3 على محرك 2.5 لتر ينتج قوة تصل الى 400 حصان، وتعتبر هذه الأزواج القوية المكونة من خمسة أحواض مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض ذي 7 سرعات من Audi والذي يوجه الطاقة إلى جميع العجلات الأربع عبر نظام Audi الأسطوري Quattro للدفع الرباعي.

RS6 

يركب Audi RS3 على منصة VW's MQB مما يعني أنه يشترك في نفس العظام مثل VW Golf ، وتعد Audi RS3 بعيدة كل البعد عن سيارة الهاتشباك ويمكنها بسهولة التسارع من 0 إلى 60 ميل خلال 3.4 ثانية فقط مما جعلها منافساً قوياً للسيارات الخارقة.

Audi RS6

تعتمد سيارة Audi RS6 على محرك V8مزدوج التوربو بسعة 4.0 لتر ينتج قوة تصل الى 591 حصاناً يتم إرسال هذه القوة من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات يقوم بتوجيه الطاقة إلى جميع العجلات الأربع عبر نظام Audi Quattro للدفع الرباعي.

أودي سيارة RS3 الرياضية السيارات الخارقة AUDI

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