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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أستون مارتن DBX 707 تواجهه لامبورجيني أوروس في سباق تسارع.. فيديو

أستون مارتن DBX
أستون مارتن DBX 707 تواجهة لامبورجيني أوروس في سباق تسارع

تعد Aston Martin DBX و Lamborghini Urus من أسرع سيارات الكروس أوفر التي يمكن شراؤها اليوم، وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي يتواجه فيها السيارتين الفاخرتين على الحلبة في سباق تسارع، حيث فازت السيارة الإيطالية على السيارة البريطانية في ذلك اليوم بفضل قوتها الكبيرة.

 أستون مارتن DBX 707 تواجهة لامبورجيني أوروس في سباق تسارع

تأتي سيارتي الكروس أوفر مزودان بمحطات توربيني مزدوجة V8بسعة 4.0 لتر تحت غطاء المحرك، يولد محرك DBXقوة تصل الى 542 حصاناً (405 كيلوواط) و 516 رطل قدم (700 نيوتن متر) من عزم الدوران من محركها AMG، لكن أوروس تنتج قوة اجمالية تصل الى 641 حصانا (478 كيلوواط) و 627 رطل قدم (850 نيوتن متر) من عزم الدوران، حيث لم تستطع أستون مارتن التغلب على نقص الطاقة أمام لامبورجيني.

 أستون مارتن DBX 707 تواجهة لامبورجيني أوروس في سباق تسارع

ولكن بدلاً من العودة بنفس المحرك، تعود DBXإلى حلبة سباق التسارع بمزيد من القوة تحت غطاء محركها بينما لا يزال لديها نفس التوربو المزدوج سعة 4.0 لتر، حيث تتمتع أستون الآن بقوة 697 حصانًا (520 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 664 رطلاً (900 نيوتن متر) وبسبب ذلك، يُطلق على DBXاسم 707 نظرًا لتصنيفها المتري للقدرة الحصانية البالغ 707 PS.

 

هذه المرة فإن لامبورجيني هي التي تقف في الخلف بأقل من 56 حصانا (41.7 كيلوواط) و 37 رطل قدم (50 نيوتن متر) من عزم الدوران، ولكن صحيح أن Urus أخف وزناً، لكن قد لا يكون كافياً للتغلب على أستون مارتن هذه المرة.

 

انطلق سباق السحب في ظروف رطبة لكن النتائج كانت متسقة تفوق أستون أخيراً على لامبورجيني، حيث كان DBXمتقدمًا على Urus بثلاثة أعشار من الثانية في سباق ربع ميل وابتعد عندما وصل السباق إلى علامة الميل الواحد في سباق الدحرجة، حاول Urusمواكبة DBX، لكن ميزة القدرة الحصانية لهذا الأخير تعني أن لامبورجيني كان عليها أن تأتي في المركز الثاني.

Aston Martin Lamborghini سيارات الكروس اوفر آوروس

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