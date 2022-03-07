محافظة سوهاج.. رجل أعمال يفارق الحياة بعد ساعات من تلقيه خبر وفاة ابنه

فارق رجل أعمال في بداية القرن السادس من العُمر، الحياة، عقب وصوله خبر وفاة نجله العشريني، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، حيث سقط الأب مغشيًا عليه؛ ليُفارق الحياة ويجتمع جثمانه بجثمان نجله بمثواهما الأخير، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى رجل الأعمال “عز. ا.س - 52 عامًا - يقيم ناحية قرية العتامنة دائرة مركز طما”، خبر وفاة نجله "علاء" البالغ من العمر 20 عامًا، في حادث سيارة؛ ليتفاجئ الجميع بسقوط والده مغشيًا عليه من شدة حزنه لحظة سماعه خبر الوفاة، ليُفارق هو أيضًا الحياة عقب ساعاتٍ قليلة من وفاة نجله المذكور.

ودب الحزن بقلوب جميع أهالي القرية بسبب هذه الواقعة التي تسببت في أن ترتسم السحب بالسواد، بسماء القرية؛ حزنًا عليهما.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمانين غدًا الثلاثاء عقب صلاة الظهر بدافن الأسرة بأولاد صقر بقرية العتامنة دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج.