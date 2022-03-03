أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة على 7 كيانات و19 رجل أعمال في روسيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 19 من رجال الأعمال الروس و47 من عائلاتهم.

كما أعلنت واشنطن، فرض عقوبات جديدة على 7 كيانات و26 شخصا في روسيا من بينهم المتحدث الرسمي للكرملين الروسي ديميتري بيسكوف، بتهمة "التضليل".

وأوضح البيت الأبيض، أن العقوبات على روسيا تتساوى مع العقوبات على إيران.

إلي ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على أثرياء روس، كما أعلنت تجميد أصولهم وممتلكاتهم.

وكانت وزارة الخارجية الكندية قد أعلنت، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة متعلقة بروسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، شملت 10 أفراد من شركتين للطاقة الروسية.