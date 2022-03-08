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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالاتفاق مع نجله.. هيثم دبور يحول مذكرات عمر الشريف إلى مسلسل درامي

هيثم دبور وعمر الشريف
هيثم دبور وعمر الشريف

حصل السيناريست والروائي هيثم دبور على حقوق تحويل مذكرات الفنان العالمي عمر الشريف إلى مسلسل درامي، وذلك بعد توقيع عقد مع طارق عمر الشريف. نجل عمر الشريف وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. 

وكان عمر الشريف قد فصل في مذكراته الخاصة كواليس صعوده إلى هوليوود، واحترافه البريدج، وتفاصيل أخرى عديدة لم يسبق عرضها بالإعلام العربي.

ويقول هيثم دبور إن المذكرات تمتاز بالجرأة والصدق الشديدين، وإنه سعيد بتولي مسؤولية ظهورها للشاشة، بحسب بيان رسمي له.

من ناحيته أبدى طارق عمر الشريف حماسته لرؤية تلك المذكرات في عمل فني كبير على إحدى المنصات العالمية، عبر إنتاج يليق بذكراه، ويعكس مكانته في تاريخ السينما.

ويستعد الكاتب والمؤلف هيثم دبور عن تحضير جزء ثاني من فيلم وقفة رجالة الذي حقق نجاحا كبيرا مؤخرا بعد طرحه على منصة شاهد VIP. 

وحصد الجزء الأول من وقفة رجالة إيرادات وصلت إلى 25 مليونًا و834 ألفًا و189، منذ طرحه فى دور العرض السينمائية. 

عمر الشريف هيثم دبور فاتن حمامة مذكرات عمر الشريف Arts Entertainment طارق عمر الشريف

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