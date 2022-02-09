عمر الشريف عن أحمد مظهر: كنت بخاف أطبطب عليه وكان فى حدود بينا.. نوستالجيا

لقب بـ “لورانس العرب” و"القيصر"، تعلق به محبوه في جميع أنحاء العالم وذاع صيته العالمي، هو ممثل من طراز فريد، تميز بأداء فنى مميز، عشقه الجمهور وتعلق بأعماله الفنية حيث تمكن الفنان عمر الشريف بجدارة من جذب قلوب الملايين وكانت موهبته وأداؤه العبقري علامة حفرها في وجدان محبيه، وكون ثنائيا رائعا فنيا رومانسيا مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، أصبح أيقونة في تاريخ السينما المصرية.

وترجع أصول عمر الشريف أن والدته من طنطا ووالدته من إسكندرية، ولكن أصول عائلته تعود لأصول سورية، حيث كان آباؤهم من دمشق، ولكن والداه وأجداده ولدوا جميعهم فى مصر.

وكان قد كشف في إحدى لقاءاته عن علاقته بالفنان الراحل أحمد مظهر لفت عمر الشريف إلى أن صداقة رسمية جمعته بالأخير وكان يحترمه كثيرا حيث كان يعتقد أن الاحترام يمنع قليلا من روابط الصداقة وتزداد فيها وضع الحدود أكثر وعقب " كنت بخاف أطبطب عليه " وجمعهما أكثر من فيلم سينمائي ومنها " غرام الأسياد ، لوعة الحب مع الفنانة الراحلة شادية .

وأشار عمر الشريف ، إلى أن الفنان الراحل أحمد مظهر كان يجيد الفروسية وركوب الخيل معقبا " أحمد مظهر فارس بجد وكان بالنسبة لي حاجة كبيرة من كل النواحي "