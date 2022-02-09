عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمر الشريف عن أحمد مظهر: كنت بخاف أطبطب عليه وكان فى حدود بينا.. نوستالجيا

عمر الشريف وأحمد
عمر الشريف وأحمد مظهر

لقب بـ “لورانس العرب” و"القيصر"، تعلق به محبوه في جميع أنحاء العالم وذاع صيته العالمي، هو ممثل من طراز فريد، تميز بأداء فنى مميز، عشقه الجمهور وتعلق بأعماله الفنية حيث تمكن  الفنان عمر الشريف بجدارة من جذب قلوب الملايين وكانت موهبته وأداؤه العبقري علامة حفرها في وجدان محبيه، وكون ثنائيا رائعا فنيا رومانسيا مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، أصبح أيقونة في تاريخ السينما المصرية.

وترجع أصول عمر الشريف أن والدته من طنطا ووالدته من إسكندرية، ولكن أصول عائلته تعود لأصول سورية، حيث كان آباؤهم من دمشق، ولكن والداه وأجداده ولدوا جميعهم فى مصر.

وكان قد كشف في إحدى لقاءاته عن علاقته بالفنان الراحل أحمد مظهر لفت عمر الشريف إلى أن صداقة رسمية جمعته بالأخير  وكان يحترمه كثيرا حيث كان يعتقد أن الاحترام يمنع قليلا من روابط الصداقة وتزداد فيها وضع الحدود أكثر وعقب " كنت بخاف أطبطب عليه "  وجمعهما أكثر من فيلم سينمائي ومنها " غرام الأسياد ، لوعة الحب مع الفنانة الراحلة شادية  .

 

وأشار عمر الشريف ، إلى أن الفنان الراحل أحمد مظهر كان يجيد الفروسية وركوب الخيل معقبا " أحمد مظهر فارس بجد وكان بالنسبة لي حاجة كبيرة من كل النواحي  "

 

اعمال عمر الشريف شادية القيصر السينما المصرية الفروسية صداقة

ترشيحاتنا

أضخم سرقة إلكترونية.. السلطات الأمريكية تصادر عملات بيتكوين بقيمة 3.6 مليار دولار

أشهر خمس كلمات مرور شائعة الاختراق ينبغي تغييرها.. و 5 نصائح لإنشاء كلمة سر قوية

بمشاركة الزمالك .. فلامنجو يصل القاهرة للمشاركة بمونديال أندية السلة

"عبدالغفار" يناقش مشروع تنظيم الأسرة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان|صور

جنوب سيناء تتسلم المدفن الصحي بشرم الشيخ ضمن المنظومة الجديدة للمخلفات

بيجو ترفع أسعار السيارة السيدان 508 في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلافات بسيطة..زوجة أبو جبل الجزائرية تكشف حقيقة انفصالهم

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

انفجار كبير يهز العاصمة الإماراتية أبوظبي |فيديو

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. رابط

حادث تصادم مروع وتهشم عدد من السيارات بجوار سور نادي الشمس | فيديو وصور

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

موعد مباراة الأهلي المقبلة بمونديال الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور بشرى ومحمود الليثي.. العرض الخاص لفيلم معالي ماما|صور

ظهور غريب لـ جنى مقداد وأمينة كرم.. كيف أصبح شكل أطفال «طيور الجنة» بعد 15 سنة ؟

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

فيديو

موديل برازيلية تدمن عمليات التجميل لتشبه الدمية الشهيرة باربي |فيديو جراف

مش ضروري نشجعه.. المذيع حسام حداد في مرمى الهجوم بسبب الأهلي

تكرار مأساة ريان| فاجعة جديدة تهز المغرب.. طفل يفقد حياته

فيديو .. ماذا قال جار المتهمين في قضية شقة الزمالك

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ