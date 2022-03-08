عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم نعد مهتمين بالانضمام للحلف.. زيلينسكي يشن هجوما على الدول الغربية والناتو

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

شن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، هجوما حادا على الدول الغربية والناتو، مدينا عدم "وفاء الغرب" بتعهداته لبلاده.

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده لم تعد مهتمة بالانضمام لحلف الناتو الذي يخشى المواجهة مع روسيا.

كما حمل زيلينسكي الدول الغربية مسئولية الخسائر وقتل المدنيين في البلاد لعدم اتخاذها قرار حظر الطيران.

وشدد على أن المسئولين عن قتل المدنيين سيحاسبون أمام المحاكم الدولية.

وأشار رئيس أوكرانيا إلى أنه لم يحدث أي تطورات بشأن إنشاء ممرات إنسانية في ماريوبول، لافتا إلى وفاة طفل في ماريوبول بالجفاف نتيجة انقطاع المياه عن المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا فتح ممرات إنسانية ووقف إطلاق النار في عدد من المدن الأوكرانية اعتبارا من الـ10 بتوقيت موسكو والـ7 بتوقيت جرينيتش.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك الروسية، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أنه: "سيتم فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنجيف وسومي وخاركوف وماريوبول، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو".

وقد أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء في عملية إجلاء المدنيين من مدينة سومي وأربين قرب العاصمة كييف.

وأكدت الحكومة الأوكرانية، أنه تم توفير ممر آمن للسماح للمدنيين بمغادرة سومي المحاصرة.

وذكرت الحكومة الأوكرانية أنها سيرت أول قافلة لإخلاء أجانب للدول المجاورة.

بدورها، دعت الخارجية الأوكرانية روسيا إلى الالتزام بالهدنة والتمسك بوقف إطلاق النار أثناء عمليات الإجلاء.

وأقرت روسيا الهدنة، لكي يتمكن المدنيون من الخروج عبر ممرات إنسانية في عدد من المدن الأوكرانية، بينها كييف وخاركوف و ماريوبول.

وفي وقت سابق، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك، أن كييف ترفض الممرات الإنسانية باتجاه بيلاروس وروسيا التي اقترحتها موسكو لإجلاء مدنيين من مدن تتعرض للقصف.

وقالت: "هذا ليس خيارا مقبولا"، مشيرة إلى أن المدنيين الذين يشملهم قرار الإجلاء في مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي "لن يذهبوا إلى بيلاروس ليستقلوا بعد ذلك الطائرة باتجاه روسيا".

اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن الرئيس الأوكراني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحرب الروسية الأوكرانية غزو روسيا لأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون السجون

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

بسبب تأخر مستحقات اللاعبين.. المريخ السوداني مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 8- 3- 2022

وادي دجلة يصدم إدارة الأهلى.. موسيماني يصر على التعاقد مع أحمد عاطف

موضوعات متعلقة

غرس أنيابه في وجهه.. فيل يطارد رجلا بـ نهاية مأساوية بالهند |شاهد

حصاد عام 2021.. زواج وطلاق ومرض وخلافات.. نجوم الفن بين الإنجاز الفني والحياة الشخصية

أسوان في ثوبها الجديد.. مشروعات تنموية وخدمية عملاقة حصاد 2021

يوم‭ ‬المصريين

مؤتمر الأزهر للتنمية المستدامة..المحرصاوي:نشهد واحدة من أسوأ موجات الطقس..الباز:سأستثمر نتائجه لمعالجة تأثيرات المناخ .. وزيرة البيئة : انعكاس لدعوة الرسالات ومسؤولية الإنسان

وقت ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. عندما يوافقها عبد يحقق الله مراده

إطلالة عفوية.. شاهد| أحدث ظهور للفنانة أمينة خليل

اللي قادرة علي التحدي.. أمينة خليل تقص شعرها بنفسها في فيديو مثير

ترشيحاتنا

مقتل مراهق وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار أمام مدرسة أمريكية.. شاهد

انتظروا أمطارا.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول الطقس غدا

فى اليوم العالمي للمرأة.. كيف كرمها الإسلام وهذه أبرز حقوقها

الداخلية توجه ضربات موجعة لمحتكرى السلع الغذائية وتضبط 87 طن دقيق بالمخازن

الممرات الآمنة.. مطلب عاجل لمجلس الأمن خلال الحرب الروسية الأوكرانية

لم نعد مهتمين بالانضمام للحلف.. زيلينسكي يشن هجوما على الدول الغربية والناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راغب علامة يتألق في حفل غنائي بمدينة نصر

صدى البلد يكرم الفنانة سيمون في ندوة عن مشوارها الفني

تغير بيئي خطير.. غابات الأمازون في طريقها للتحول إلى حشائش سافانا

باستخدام جيناته.. إعادة إحياء النمر التسماني في مشروع علمي غريب بأستراليا

فيديو

كندية وبلوجر شهيرة .. من هي سارة صبري حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة ؟ "فيديو"

تمرين يومي.. روشتة هاني الناظر للتخلص من 7 أمراض مزمنة

حرب النجوم.. الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2022

تفاصيل أزمة حمادة هلال وتامر حسني .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ