لم نعد مهتمين بالانضمام للحلف.. زيلينسكي يشن هجوما على الدول الغربية والناتو

شن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، هجوما حادا على الدول الغربية والناتو، مدينا عدم "وفاء الغرب" بتعهداته لبلاده.

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده لم تعد مهتمة بالانضمام لحلف الناتو الذي يخشى المواجهة مع روسيا.

كما حمل زيلينسكي الدول الغربية مسئولية الخسائر وقتل المدنيين في البلاد لعدم اتخاذها قرار حظر الطيران.

وشدد على أن المسئولين عن قتل المدنيين سيحاسبون أمام المحاكم الدولية.

وأشار رئيس أوكرانيا إلى أنه لم يحدث أي تطورات بشأن إنشاء ممرات إنسانية في ماريوبول، لافتا إلى وفاة طفل في ماريوبول بالجفاف نتيجة انقطاع المياه عن المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا فتح ممرات إنسانية ووقف إطلاق النار في عدد من المدن الأوكرانية اعتبارا من الـ10 بتوقيت موسكو والـ7 بتوقيت جرينيتش.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك الروسية، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أنه: "سيتم فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنجيف وسومي وخاركوف وماريوبول، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو".

وقد أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء في عملية إجلاء المدنيين من مدينة سومي وأربين قرب العاصمة كييف.

وأكدت الحكومة الأوكرانية، أنه تم توفير ممر آمن للسماح للمدنيين بمغادرة سومي المحاصرة.

وذكرت الحكومة الأوكرانية أنها سيرت أول قافلة لإخلاء أجانب للدول المجاورة.

بدورها، دعت الخارجية الأوكرانية روسيا إلى الالتزام بالهدنة والتمسك بوقف إطلاق النار أثناء عمليات الإجلاء.

وأقرت روسيا الهدنة، لكي يتمكن المدنيون من الخروج عبر ممرات إنسانية في عدد من المدن الأوكرانية، بينها كييف وخاركوف و ماريوبول.

وفي وقت سابق، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك، أن كييف ترفض الممرات الإنسانية باتجاه بيلاروس وروسيا التي اقترحتها موسكو لإجلاء مدنيين من مدن تتعرض للقصف.

وقالت: "هذا ليس خيارا مقبولا"، مشيرة إلى أن المدنيين الذين يشملهم قرار الإجلاء في مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي "لن يذهبوا إلى بيلاروس ليستقلوا بعد ذلك الطائرة باتجاه روسيا".