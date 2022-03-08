في اليوم العالمي.. ملتقى رياضة المرأة العربية يكرم الحاصلات على ميداليات أولمبية

هنأ الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية، جميع نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ويتمنى أن يكون انطلاق المؤتمر فى القاهرة 2022 هو دفعة ودعم للرياضة النسائية العربية، حيث التكريم هو الدافع للنجاح والتميز والوصول لأعلى وأكبر الإنجازات الرياضية.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر العديد من الأحداث والفعاليات والجلسات الحوارية ، ولعل أبرزها تكريم البطلات العربيات الحاصلات على ميداليات أولمبية، وهن البطلة المغربية نوال المتوكل صاحبة ذهبية 400 م حواجز في أولمبياد لوس أنجلوس 1984 ، والسورية غادة شعاع صاحبة ذهبية السباعي في أولمبياد أتلاتنا 1996، وحسيبة بولمرقة ذهبية سباق 1500م في أولمبياد برشلونة 1992 ، والجزائرية نورية مراح صاحبة ذهبية 1500م في أولمبياد سيدني 2000 ، والمغربية نزهز بدوان صاحبة برونزية 400م حواجز في أولمبياد سيدني 2000 .

وثريا الحداد صاحبة برونزية الجودو في أولمبياد 2008 ، و المغربية حسناء بنحسي صاحبة برونزية سباق 800 م في أولمبياد بيكين 2008 والمصرية عبير عبد الرحمن صاحبة برونزية أولمبياد بيكين 2008 وفضية أولمبياد لندن 2012 في رفع الأثقال ، والبحرينية مريم جمال صاحبة ذهبية منافسات 1500م في أولمبياد لندن 2012 والتونسية حبيبة الغريبي صاحبة ذهبية منافسات 300 م موانع في أولمبياد لندن 2012 .

وروث جيبيت صاحبة ذهبية منافسات 3000م موانع في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 و التونسية مروة العامري صاحبة برونزية المصارعة في ريو 2016 و المصرية سارة سمير صاحبة برونزية رفع الأثقال في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 والمصرية هداية ملاك صاحبة برونزية التايكوندو في أولمبياد ريو 2016 و أولمبياد طوكيو 2020 و التونسية إيناس بوبكري صاحبة برونزية سلاح الشيش في أولمبياد ريو 2016 والمصرية فريال أشرف صاحبة ذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020 والمصرية جيانا فاروق صاحبة برونزية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو.

وتنطلق النسخة الأولى من ملتقى رياضة المرأة العربية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، يوم 24 مارس 2022.

ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على السيدات العربيات اللاتي استطعن تحقيق نجاحات في المجالات المختلفة للرياضة سواء في مجال الممارسة العالمية والأولمبية، أو في مجالات الإدارة الرياضية.

كما سيتم عرض نماذج مختلفة من التجارب الناجحة للرياضيات العربيات، وتكريم القيادات النسائية الرياضية في مختلف الدول العربية واللاعبات العربيات الحاصلات على الميداليات الأولمبية في كل الدول العربية على مدار التاريخ الأولمبي.