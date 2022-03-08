رامي صبري يحيي حفلا غنائيا.. 18 مارس

يحيى المطرب رامى صبرى حفلا غنائيا يوم 18 مارس الحالى بمركز القاهرة الدولي بمدينة نصر وذلك بصحبة فرقة مسار إجباري.

يشدو رامي صبرى بعدد من الأغاني التي تنال إعجاب جمهوره ولعل من أبرز الأغاني : خطيرة وبعترفلك وخاصمت الشوارع".

وكان حل المطرب رامي صبري، وزوجته شيرين، ضيفين على برنامج “معكم منى الشاذلي”، المذاع على قناة “دي إم سي”، حيث كشفت زوجة رامى تفاصيل المقابلة الأولى، و الزواج، ودور الفنانة مى كساب فى التعرف على رامي، وكشف الأخير دور الملحن عزيز الشافعى معه، فى طرح أغانيه المميزة.

قال المطرب رامى صبري، إنه كان يتمنى أن يكون شقيقه الراحل كريم معه، معلقًا :" ربنا يرحمه و يغفر له، ويصبرنا على الفراق".

وأضاف رامى صبري، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع على قناة سي بي سي، أن الدنيا بها الأشياء الجميلة، و الأشياء الصعبة، وفراق شقيقى من الأشياء الصعبة وتابع :" ربنا يصبر بابا و ماما".

ووجه رسالة لـ الشباب قائلا :" ياريت كل واحد يكون له هدف و يحافظ على صحته، وأن يبتعد عن الصديق السوء".

وكشف أنه يتمنى لـ أولاده كل نجاح، وكل تقدم، وقدم لـ زوجته الشكر على دعمها ووقوفها بجانبه طوال حياته".