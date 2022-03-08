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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لدعم وتشجيع الأفكار الابتكارية وريادة الأعمال..

منها إكسفورد.. جامعة عين شمس تبرم بروتوكولات تعاون مع أبرز الجامعات العالمية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، إنه تم إبرام العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات العالمية مثل جامعة إكسفورد البريطانية بالاضافة الي انعقاد الندوة العلمية حول الحماية القانونية للشيك بالشراكة بين حقوق عين شمس وكلية القانون بجامعة الشارقة في إطار الموسم الثقافي للكلية.


وأضاف الدكتور محمد صافي أن جامعة عين شمس، تحرص من خلال مركز التوظيف على تنظيم ملتقى التوظيف السنوي بحضور أكبر  عدد ممكن من ممثلي الشركات المحلية والعالمية لتوفير أكبر فرص ممكنة من الوظائف للخريجين والتدريب للطلاب، والوقوف على أحدث متطلبات الشركات.


وأكد عميد الكلية، على دعم وتشجيع الأفكار الابتكارية وريادة الأعمال، وعلى الدعم اللامحدود لمكتب الابتكار وريادة الأعمال من أجل أن يقوم بوظائفه ومهامه التي يأتي في مقدمتها تعزيز ونشر ثقافة الابتكار لدى طلاب الكلية، ونشر فكر ريادة الأعمال بينهم، وتشجيعهم على خلق أفكار ابتكارية إبداعية والبدء في مشروعات رائدة.

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وتابع أن أهم واجبات مكتب الابتكار مساعدة الطلاب من أصحاب الأفكار الابتكارية أو المشروعات الرائدة على تطوير أفكارهم ومشروعاتهم وإنفاذها على أرض الواقع من خلال إيصالهم بمن يدعمهم فيها ويطورها وينميها لهم. ومن ثم يسهم المكتب في صنع المسار الذي يمكن هؤلاء الطلاب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات رائدة تسهم في رقي المجتمع وتطوره.


وأوضح الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق ان الطلاب هم ابناء لأساتذة الكلية، كما ان ادارة الكلية لا تفصل بين الطلاب والاساتذة بل تهدف للمصلحة العامة، مشيرا ان كلية الحقوق انشئت منذ 72 عام وتحديدا عام 1950 بقسم واحد وهو قسم اللغة العربية وبلغ عدد الطلاب حينذاك ألف طالب واليوم لدينا 40000 طالب وطالبة.

وتابع أن إدارة الكلية تبني علي ما فات ولديها قاعدة كبيرة من الخبرات والقامات الكبيرة التي اكتسبتها علي مر السنين، مشيرًا إلى أن تميز كلية الحقوق ومكانتها المتميزة ومنافستها في سوق العمل تأتي بفضل اساتذتها وطلابها؛ مؤكدا ان الكلية تهدف الي الريادة اقليميا، حيث تم ابرام العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات العالمية مثل جامعة اكسفورد البريطانية ، كما تسعي الكلية الي تطوير البرامج واللوائح، نظام الامتحانات، التحول الرقمي والميكنة.

كما اوضح انه تم تفعيل  وحدة الحقوق الطلابية لتلقي شكاوي الطلاب في ظل التقاليد والاعراف الجامعية، الي جانب وحدة الابتكار وريادة الأعمال لتبني افكار الطلاب المبتكرة.
 

وقال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة جامعة عين شمس والمجلس الوطني للشباب.

وأكد عميد كلية الزراعة أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وفق ما تنص عليه اللوائح والقواعد التنفيذية المنظمة للعملية التدريبية بالكلية وتنفيذا لاستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة بتدريب وتأهيل فعلي للشباب قائم علي الجانب العلمي والعملي والالتزام ورقي الأخلاق في التعامل الأمثل وتعزيز الانتماء للوطن وخدمة المجتمع والعمل التطوعي الفعلي والحقيقي وتحقيق المصلحة العامة للجميع وبناء الإنسان وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة للفئات المستهدفة من الشباب.

 

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