منح لدراسة الماجستير بمجالات العلوم و التكنولوجيا والطب في لوكسمبورج

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن منح الماجستير الممولة من وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في لوكسمبورغ.

تأتي هذه المنح ضمن برامج دعم المواهب. تهدف منحة غيوم دوبيكس "Guillaume Dupaix" الدولية للماجستير إلى جذب طلاب ماجستير دوليين ذو أداء عالي للتقدم لبرامج الماجستير في كليات العلوم، والتكنولوجيا، والطب بجامعة لوكسمبورغ.

معايير التقدم:

* المتقدمين للحصول على الماجستير من دولة ثالثة

* إنجازات أكاديمية عالية في دراسات البكالوريوس

* عدم دمج المنحة مع أي نوع آخر من المنح التي تمولها حكومة لوكسمبورغ.

تهدف المنحة إلى تقديم الدعم المالي لطلاب الماجستير الدوليين المتميزين ، مما يسمح لهم بالتركيز على عملهم الأكاديمي.

يبلغ الراتب 500 يورو شهريًا ، ويُدفع على قسطين لكل عام دراسي في بداية كل فصل دراسي لمدة أقصاها سنتان.

يخضع الدفع لتقييم الأداء، على سبيل المثال في حالة سوء السلوك الأكاديمي أو النتائج السيئة أو الانسحاب من برنامج الماجستير يمكن حجب المنحة.

بالإضافة إلى ذلك، توفر المنحة إقامة مجانية في للطلاب طوال مدة برنامج الماجستير بتكلفة تصل إلى 650 يورو / شهر لمدة أقصاها سنتان.

الموعد النهائي: يتم فحص المتقدمين على أساس دوري.

للأطلاع علي كافة التقاصيل الخاصة بالمنحة والبرامج المتاحة، يجب زيارة موقع جامعة عين شمس من خلال اللينك https://asu.edu.eg/ar/announcement/166