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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. ضبط 3.5 كيلوجرام ماريجوانا قادمة من غينيا

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجح رجال الجمارك بالكويت  في إدارة الشحن الجوي، من ضبط نحو 3.5 كيلوغرامات من مخدر الماريجوانا، قادمة من دولة غينيا الأفريقية.

وبحسب  صحيفة القبس الكويتية ، فقد ورد طرد بريدي قادم من دولة غينيا، يحتوي على مواد غذائية، وأثناء التفتيش الجمركي عليه من قِبَل رجال الشحن الجوي عثروا على المواد المخدرة من مادة الماريجوانا، تم إخفاؤها في الطرد، فتم ضبط المستلم وإحالته مع المضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.

ومن جانبه، دعا المدير العام للإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان الفهد رجال الجمارك، إلى بذل المزيد من التفاني واليقظة للتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان البلاد.

وحذرت الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه. 

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