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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ايسترن كومباني يهزم إنبي 2-1 في الدوري المصري

صدى البلد

فاز فريق ايسترن كومباني بهدفين مقابل هدف أمام إنبي في إطار منافسات الجوله ال ١٢ من بطولة الدوري المصري الممتاز .

أحرز عماد ميهوب نجم ايسترن كومباني الهدف الأول في مرمي انبي مع الدقيقة ٣٢ من عمر الشوط الأول للمباراة. 

وأحرز مصطفي شلبي نجم انبي هدف التعادل في مرمي ايسترن كومباني من ضربة جزاء في الدقيقة ٥٩ .

ونجح أحمد أيمن في إحراز هدف ايسترن كومباني الثاني في مرمي انبي مع الدقيقه  74 .

 

وأعلن حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، تشكيل فريقه الذي خاض به مباراة إيسترن كومباني، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل علي النحو التالي 
 

في حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: مصطفى دويدار، إبرايهم يحيى، خالد رضا، على فوزي

خط الوسط: أحمد العجوز، محمد إسماعيل، مصطفى جمال

خط الهجوم: محمد شريف، جون إيبوكا، مصطفى شلبي.

 

بينما جاء تشكيل إيسترن كومباني على النحو التالي:
في حراسة المرمى: أحمد بوسكا.

خط الدفاع: الحسيني طه- كمال أبوالفتوح- أحمد عبدالموجود (جودة)- محمد صالح.

خط الوسط: عبدالعزيز موسى - محمد ناصر (مودي)- أحمد متعب.

خط الهجوم: فراس بن عيفية- عماد ميهوب- أحمد أوفا.

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