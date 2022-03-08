توجية رئاسي بتعزيز استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة.. نواب: ورقة رابحة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة

قوى عاملة النواب: ثورة الاتصالات تؤدي إلى تكامل وتعاون غير مسبوق

برلماني: مواكبة التطورات التكنولوجية تعزز محور بناء الإنسان

نائب: ا لتحول الرقمي أصبح فرصة وتحديًا عالميًا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع عقده مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتعزيز استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي، بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على شتى مجالات المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الصدد، قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تساهم بشكل كبير فى تحويل النظام الرقمي الجزئي إلى نظام رقمي كامل؛ لوصول الخدمات للمواطن في أسرع وقت وبجودة عالية، منوها بأن الدولة تسعى إلى الميكنة والتحول الرقمي.

أشاد عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي، بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على شتى مجالات المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية.

وقال “يحيي”، فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تساهم بشكل كبير فى تحويل النظام الرقمي الجزئي إلى نظام رقمي كامل؛ لوصول الخدمات للمواطن في أسرع وقت وبجودة عالية، منوها بأن الدولة تسعى إلى الميكنة والتحول الرقمي.

ثورة الاتصالات والذكاء الاصطناعي

وأكد النائب، أن التحول الرقمي أصبح فرصة وتحديًا عالميًا من خلال التطور الكبير في قدرات الحاسب والاتصالات والثورة في نقل المعلومات، لافتا إلى أن ثورة الاتصالات والذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى تكامل وتعاون غير مسبوق بين كافة المجالات والتخصصات في الدولة الحديثة، سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وسيكون له تأثير إيجابي مباشر على نمو الاقتصاد في مصر، الأمر الذي يتوافق مع سياسة الدولة في التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي وتطور المنظومات المختلفة في الإدارة بشكل عام.

من جانبه، ثمن النائب عاطف كعربان، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي، بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على شتى مجالات المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية.

وأكد “كعربان”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الخطوات الجادة التي يقوم بها الرئيس السيسي تتطلب التنمية في كافة المجالات، وخاصة في مجال الاتصالات ورقمنة الوزارات المعنية والسيادية من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بهدف تعزيز محور بناء الإنسان المصري.

تعزيز الاستثمار

وقال كعربان، إن تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونياً، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل.

جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

ووجه الرئيس بتعزيز استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي، بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على شتى مجالات المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور بناء الإنسان المصري، والتي شملت التوسع في بناء قدرات وإعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية، فضلًا عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات.

كما تم عرض جهود تطبيق مبادرة "مصر الرقمية" التي تستهدف المتدربين والخريجين والمهنيين المستقلين والعاملين في مختلف المشروعات القومية، إلى جانب مبادرة "أفريقيا للإبداع الرقمي" والتي كان قد أطلقها السيد الرئيس، حيث وجه بالتوسع في التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في هذا الإطار، خاصةً من خلال تشجيع الشركات المصرية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع نظيرتها الأفريقية لبناء منظومات رقمية متكاملة، فضلاً عن إتاحة التدريب التقني المتخصص للشباب الأفريقي في مجالات التكنولوجيا المختلفة.