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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المرأة المصرية إنجازات وبطولات ولا للتدخين..ندوتان بجامعة الوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه

  عقدت جامعة الوادي الجديد ندوتان اختصت الأولي بالمرأة المصرية تحت عنوان "المرأة المصرية إنجازات وبطولات" بالتعاون مع مركز إعلام الخارجة وذلك تمجيداً لدور المرأة في المجتمع والإنجازات التي حققتها المرأة.

وذلك بحضور كلاً من :  أزهار عبد العزيز محمد مدير مركز الإعلام  , نادية عزمي ويصا رئيس المجلس القومي للمرأة ,وأحمد مسعود من جهاز تنمية مشروعات الصندوق الاجتماعي ،وتناولت الندوة عدة محاور من أهمها : التمكين الاقتصادي للمرأة ، وريادة الاعمال والتي يتم بها تدريب فريق عمل متطوع يضم اكتر من ١٢٠ فرد وتعتبر المرأة عامل أساسي بها ، وبطاقات الرقم القومي المجانية للمرأة من سن ١٦ سنة والمرأة المُعيلة وما إلي ذلك  وذلك تحت رعاية رئيس جامعة الوادي الجديد والسادة النواب و تحت إشراف إدارة خدمة المجتمع وبحضور أمين الجامعة المساعد.

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وعلي صعيد آخر عقدت ندوة تحت عنوان "لا للتدخين" تحت رعاية إدارة الشئون الطبية بحضور  أحمد محمود خليل ، والتي تناولت الأسباب التى تؤدى إلى زيادة نسبة التدخين السلبي فى المجتمع وأنواعه ، والأضرار  الناتجة عنه .

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