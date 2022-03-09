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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| البحث العلمي تعلن تفاصيل التسجيل لحضور ندوة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان.. عقد الملتقى الأول لمكتبات جامعة حلوان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

اليوم.. آداب عين شمس تعيد تقديم ورشة العمل التأهيلية للراغبين في الالتحاق بالملتقى التوظيفي

تستعد جامعة عين شمس للملتقى التوظيفي المقرر إطلاقه في ١٩ مارس ٢٠٢٢ ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وانطلاقا من دورها في دعم ومساندة أبنائها الطلاب للحصول على فرص عمل وخلق مجالات متنوعة للتوظيف والتأهيل لسوق العمل.

 

19 مارس .. بدأ اختبارات القبول ببرامج التعليم المدمج بجامعة القاهرة

أعلن  مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج فتح باب  الالتحاق للطلاب الجدد ، لحجز استمارات اختبار القبول للفصل الدراسى مارس 2022 اعتبارًا من السبت الموافق 5/3/2022 للحصول على البكالوريوس أو الليسانس بنظام التعلم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها و الدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا.

 

اليوم.. جامعة حلوان تتابع برنامج تدريبي حول تنظيم المؤتمرات العلمية

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مارس  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

اليوم عقد الملتقى الأول لمكتبات جامعة حلوان

يعقد اليوم الأربعاء الموافق ٩مارس٢٠٢٢، تحت شعار خدمات المكتبات الجامعية المبتكرة والذكية، الملتقى الأول لمكتبات جامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى قائم بعمل رئيس جامعة حلوان و الدكتور منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

 

غدا.. إغلاق باب الالتماسات على نتائج الامتحانات بـ"ألسن عين شمس"

قال الدكتور ناصر عبد العال وكيل كلية الالسن لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الاول لجميع فرق مرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة لأقسام اللغات الإنجليزية والفرنسية و الصينية والروسية والإيطالية والإسبانية والألمانية، وذلك على نظام جامعة عين شمس الالكتروني  UMS.

 

البحث العلمي تعلن تفاصيل التسجيل لحضور ندوة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الانسان.. اليوم

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية و شبكة أكاديميات العلوم الأفريقية NASAC تعلن أكاديمية جنوب إفريقيا للعلوم (ASSAf) احتفالا باليوم العالمى لحقوق الانسان، عن عقد ندوة حول فيروس نقص المناعة البشرية، وعلاقة العلم والسياسة والإدارة الأكاديمية للقضايا المتعلقة بالسياسات، و وباء COVID والقضايا الحرجة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، يتحدث فيها الدكتور  سالم صالح عبد الكريم، مدير مركز برنامج بحوث الإيدز في جنوب أفريقيا وأستاذ الصحة العالمية بجامعة كولومبيا، وذلك اليوم 9 مارس 2022 ( عبر تقنية زووم) من الساعة الحادية عشر حتى الثانية عشر ظهرا.

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